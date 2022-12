Vanessa Winship, She dances on Jackson (exposition)

Contre toute attente

Vanessa Win­ship a voyagé pen­dant plus d’un an à tra­vers les Etats-Unis, de la Cali­for­nie à la Vir­gi­nie en pas­sant par le Nouveau-Mexique et le Montana.

She dances on Jack­son fait dia­lo­guer pay­sages et por­traits pour explo­rer les Etats-Unis et le lien du ter­ri­toire et ses habi­tants. Tous acquièrent ici une signi­fi­ca­tion par­ti­cu­lière.

Chaque ren­contre humaine et chaque situa­tion appro­fon­dissent l’œuvre.

Celle-ci reste l’élégie d’une huma­nité accro­chée à une culture où le vain­queur emporte tout. N’en res­tent ici que les per­dants.

Mais ils tiennent et veulent encore triom­pher du maté­ria­lisme ambiant. Par­fois juste par amour.

jean-paul gavard-perret

Vanessa Win­ship, She dances on Jack­son, Gale­rie Le Carré d’Art, Chartres-de-Bretagne jusqu’au 11 jan­vier 2023.