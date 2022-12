François Bourgeon, Le Sang des cerises — Livre 2 : “Rue des Martyrs”

Une épo­pée deve­nue incontournable !

Fran­çois Bour­geon va suivre les pas de son héroïne de 1870 à 1891, lui faire vivre l’horreur qui ter­mine la Com­mune et le long voyage vers les îles de Nouvelle-Calédonie. Il entoure cette jeune femme des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes de cette période dans les lieux où elle se trouve.

Il met en scène Louise Michel et Natha­lie Lemel, des figures de l’action révo­lu­tion­naire. Connais­sant le souci du détail de l’auteur, on peut appré­cier le trai­te­ment qu’il fait tant des lieux, des moyens de trans­ports que des situa­tions et des per­son­nages qui en ont été les acteurs.

Zabo est l’arrière-petite-fille d’Isa, cette femme avec qui toute la saga a com­mencé (La Fille sous la dunette — 1979). Elle a qua­rante ans et, depuis 1885, elle vit à Paris. Dans l’épisode pré­cé­dent, elle a pris une défense très mus­clée de Klervi, une jeune bre­tonne tom­bée sous l’emprise d’un sou­te­neur.

Pour la mettre à l’abri, elle décide de l’emmener en Bre­tagne. Dans le train, pen­dant le voyage, Zabo lui raconte ses com­bats, la Com­mune, la déportation.

Elle débute son récit par son retour de Loui­siane où elle a vendu tous les biens héri­tés d’Isa pour suivre Quen­tin, d’abord en Angle­terre puis en France en août 1866. Ils logent quelques temps chez Nadar avant de s’installer Chaus­sée des Mar­tyrs. Son jeune frère Nano part réa­li­ser son rêve de navi­ga­tion.

Et, c’est la défaite de 1870, Badin­guet est pri­son­nier, Bazaine assiégé dans Metz. Dans Paris encer­clé par les Prus­siens, la Com­mune voit le jour. C’est une intense période qui ne va durer que 72 jours dont les der­niers ver­ront un bain de sang : la Semaine sanglante.

Si Zabo reste en retrait pour s’occuper de sa fille qui vient de naître, Quen­tin s’investit dans cette révo­lu­tion sociale.

Et parce qu’elle tente de cacher un sol­dat blessé, sa fille est tuée, elle est vio­lée et passe en conseil de guerre. Le juge­ment tombe, c’est la déportation…

Sans décrire les dif­fé­rents évé­ne­ments qui ont fait la Com­mune, sans en citer tous les acteurs, l’auteur en fait un fil rouge qui a mar­qué dura­ble­ment son héroïne. Celle-ci a perdu sa petite fille, son com­pa­gnon, a été vio­lée et est condam­née au bagne.

Fran­çois Bour­geon montre com­ment les pou­voirs ont voulu occul­ter la ter­rible répres­sion, cette Semaine san­glante. Quand elle est citée, elle n’occupe que quelques lignes dans les livres d’histoire. Les quelques morts (il y en a tou­jours trop) exé­cu­tés par les Com­mu­nards ont leur sanc­tuaire avec le Sacré Cœur de Mont­martre.

Il traque les anec­dotes. En 1891, en France, une “fille en che­veux” était mépri­sée, les femmes devaient cou­vrir leur che­ve­lure. Il évoque la pré­ven­tion des Pari­siens vis-à-vis des Bre­tons. L’auteur prend pour titre une varia­tion du Temps de cerises, une chan­son de Clé­ment, deve­nue un porte-étendard de la Commune.

Ce récit, enri­chi par mille détails, est fas­ci­nant, porté par un gra­phisme d’une qua­lité excep­tion­nelle. Il met en valeur les visages, tra­vaille les expres­sions, livre des décors le plus authen­tiques pos­sibles, tra­vaille les angles de vues, les ombres. Rien n’est laissé à l’approximation.

Un cycle d’exception, une page d’histoire, celle qui ne se raconte pas dans les livres offi­ciels, mais qui est celle vécue par des mil­liers de gens qui com­posent le Peuple, cet éter­nel oublié. Ce peuple consti­tué de tant d’individualités qui méritent le regard autant que ces poli­ti­cards véreux, ces erreurs humaines mises à l’avant-scène.

serge per­raud

Fran­çois Bour­geon (scé­na­rio, des­sin, cou­leur), Le Sang des cerises — Livre 2 : Rue des Mar­tyrs, Del­court coll. “Hors Col­lec­tion “, Novembre 2022, 128 p. — 23,95 €.