Soupe cos­mique de Michel Potage

Pour beau­coup, Michel Potage est mau­vais peintre et méchant homme. Il reste de fait un grand sei­gneur, mon­treur d’ours à sa manière. Jouant entre le plein et la vide, il reste un des “cochons qui s’amusent” (sérieu­se­ment) sur le fumier de l’art” (Gerhard Rich­ter).

Il n’a cessé de le remuer au sein même d’une expé­rience trau­ma­tique dont il ne dit rien.

Qu’importe si les portes n’existent pas, Potage a tou­jours quitté les opi­nions com­munes sur l’art. Il aban­donna par exemple la per­for­mance lorsqu’elle devint « élé­ment de lan­gage » pour reve­nir à la « peinture-peinture ».

Consi­déré comme un fai­seur de tort, il est tou­jours juste, vrai, sans refoulement.

Sa vie et son œuvre res­tent un voyage étrange : elles ne pro­duisent pas for­cé­ment du réel mais découvrent les bases vivantes d’une “science phi­lo­so­phale” propre à désen­cla­ver, arra­cher, ren­ver­ser jusqu’aux « arbres » qu’elle pro­pose.

Rien d’homogène dans l’œuvre : juste les traces de gestes. Elles ont — entre autres — servi d’accompagnement à plu­sieurs livres de édi­tions Fata Mor­gana qui publient là un texte essen­tiel de celui qui — pic­tu­ra­le­ment– s’est tu. Il répond à la souillure par l’image. Mais pas n’importe laquelle : « Ce n’est pas tout à fait une image, c’est moi en moi ».

Liée au sol, cette image est vibrante de réa­lité quasi magique. L’artiste n’a cher­ché qu’à en ral­lu­mer le jeu jusqu’à se brû­ler. Artaud n’est jamais loin — pas le “fou”, le poète.

jean-paul gavard-perret

Michel Potage, Avant-jour, Edi­tions Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 80 p. — 15,00 €.