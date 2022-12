Francis Marzuolo, L’amuse-morts

Nevada parano

Aux morts que nous sommes, Mar­zuolo refait la cerise à tra­vers les ama­teurs du fris­son pas seule­ment tou­ris­tique et non loin du la rivière Colo­rado. L’un va trou­ver là, au ras d’eau, sa méduse en une Mary­lin aux monts Rush more. Elle s’emploie à débous­so­ler son amant post-it, affreux coco qui s’en entiche.

Mais c’est aussi entre Anders et lui (Mike) que se trame un road-movie sur les routes qui mènent en Cali­for­nie. Par­fois et pour l’un — à cali­four­chon sur sa pro­mise ou pour l’autre en voi­ture de location.

Néan­moins, celle que le troi­sième membre du trio de for­tune et d’infortune nomme “sur­pute” ne laisse pas plus son éner­gie que sa langue au chat. Elle sur­joue si néces­saire ses besoins et sa vie par­fois sur un ton trop calme pour être hon­nête. Et dans ce qui tient moins d’un mari­vau­dage qu’un polar, les mots peuvent mettre kaput.

Mais ils sont là aussi pour amu­ser le lec­teur sur­tout (mais pas seule­ment) quand la sau­teuse fait preuve d’une belle frite.

L’indomp­table, ingé­rable bête de scène (de ménage), nous fait tra­ver­ser le désert (celui de la mort n’est pas loin) séance à peine tenante dans le car­na­val des miasmes et des folies de deux attar­dés men­taux quoique hommes d’affaires au demeu­rant.

Il y a là des fins de paries (fines) et de non-recevoir en de vieilles caisses où il ne fait pas bon être assis à la place du mort. Mais ce n’est pas la seule à être pré­caire puisque tout, ici, flirte entre l’effroi et le comique dans le pays du matérialisme.

USA, les voilà !

jean-paul gavard-perret

Fran­cis Mar­zuolo, L’amuse-morts, Edi­tions Douro, Paris, décembre 2022.