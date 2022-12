Jack Jakoli, Entre le paradis et l’enfer

Une intrigue vertigineuse

Un homme filme les tor­tures qu’il inflige à une femme avant de la tuer. La vidéo, ainsi enre­gis­trée, part chez quelques per­ver­tis ayant payé une petite for­tune.

Ce jeudi 27 juillet 2006, il fait une cha­leur acca­blante en Bel­gique. À Ghlin, Patrick pro­mène son chien au bord du canal quand, sous l’effet conju­gué de la tem­pé­ra­ture et du pas­sage d’un bateau de plai­sance, le corps d’une femme en début de putré­fac­tion remonte à la sur­face. Yann Lenarte et Matt Ley­mans nou­vel­le­ment muté ici, les deux membres de la sec­tion cri­mi­nelle de Ghlin, sont mobi­li­sés. La juge Julia Pages leur confie l’enquête. C’est un grand hon­neur qu’elle leur fait. Il faut qu’ils soient à la hauteur.

La photo de la vic­time passe aux infos du début de soi­rée. Ste­ven Wag­ner, accom­pa­gné de sa fille Lexie, cinq ans, iden­ti­fie son épouse et se pré­sente. Il l’a vu lundi matin pour la der­nière fois, recon­nais­sant qu’ils s’étaient dis­pu­tés pen­dant le week-end car un voi­sin l’avait informé de son infor­tune conju­gale ven­dredi soir.

L’amant est vite retrouvé. Il s’agit de Gabriel Dumas, un fac­teur. Or, celui-ci nie l’avoir tuée. Mais, à l’autopsie, des traces de sperme révèlent son ADN. Des taches de sang for­mant un corps sont retrou­vées dans son véhi­cule de fonc­tion. Il conti­nue de nier en bloc.

Incar­céré, un poli­cier passe un mar­ché avec un gar­dien pour faire vivre un enfer à Gabriel et le faire craquer…

Jack Jakoli est enquê­teur dans un dépar­te­ment cri­mi­nel de la police fédé­rale en Bel­gique. Il écrit, ins­piré par un quo­ti­dien qui est tout sauf pai­sible. Pour ce roman, son pre­mier livre, il conçoit un récit magni­fi­que­ment agencé, très riche en rebon­dis­se­ments ame­nés de manière adroite, dans un cli­mat de vio­lence redou­blée.

Il pré­sente les situa­tions au plus près d’une effrayante réa­lité. L’univers car­cé­ral qu’il dépeint, la per­fi­die de per­son­nages peuvent pro­vo­quer un cer­tain effroi. Chaque acteur du drame porte en lui une zone d’ombre plus ou moins épaisse où il puise pour satis­faire ses pul­sions. Mais le roman­cier n’étant pas éco­nome de la vie humaine, peu sortent indemnes de ces aven­tures. Jusqu’où la jalou­sie, l’idée d’une fierté souillée ou le besoin de réa­li­ser les pires fan­tasmes peuvent-elles pous­ser à des actes immondes ?

C’est aussi en mêlant lar­ge­ment le Dark Net et les Snuff movies que l’auteur construit son intrigue. Il use de ces réseaux sou­ter­rains fré­quen­tés par des popu­la­tions qui ne sou­haitent pas éta­ler leurs tur­pi­tudes au grand jour.

L’action se déroule sur une période de douze ans entre les pre­miers évé­ne­ments et la conclu­sion du récit. Entre­temps, un nombre impor­tant de pro­ta­go­nistes vont faire vivre cette his­toire avec des retours dans le passé, des actes inex­pli­cables, man­qués, des faits négli­gés dans l’urgence du moment.

Ce pre­mier livre est une belle révé­la­tion avec une intrigue ver­ti­gi­neuse, une ten­sion crois­sante jusqu’à un dénoue­ment dan­tesque.

Ne pas rater la der­nière ligne !

serge per­raud

Jack Jakoli, Entre le para­dis et l’enfer, J’Ai Lu n° 13 643, coll. Policier-Thriller, novembre 2022, 288 p. — 8,20 €.