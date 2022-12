Thierry Lentz, Napoléon III. La modernité inachevée

Un Napo­léon qui aurait pu être plus grand

On ne se lasse pas de la col­lec­tion Perrin-BNF qui nous offre de très beaux livres. Celui de Thierry Lentz, qu’on ne pré­sente plus, consa­cré à Napo­léon III ne déroge pas à la règle: beauté des illus­tra­tions dont il faut sou­li­gner la qua­lité, rigueur et clarté du texte.

L’ana­lyse de l’œuvre du second Bona­parte ayant régné sur la France n’est certes pas tâche facile tant le per­son­nage est resté mys­té­rieux, enfermé dans ses silences, ses pru­dences, ses ambi­guï­tés. Ajou­tons à cela son pire ennemi, géant des lettres et de la for­mule qui tue, Vic­tor Hugo.

Et on se retrouve avec une tra­vail tita­nesque: non pas réha­bi­li­ter cet homme mais expli­quer les res­sorts d’un règne que Thierry Lentz désigne avec jus­tesse comme celui d’une “moder­nité inachevée”.

Moder­nité par l’œuvre éco­no­mique et sociale entre­prise dans une France pay­sanne et rurale ; mais aussi poli­tique car Napo­léon III ne doit pas être enfermé dans le sou­ve­nir noir du coup d’Etat. Il sut faire évo­luer son régime vers un sys­tème par­le­men­taire qui aurait pu fonc­tion­ner si…

S’il n’y a avait pas eu cette erreur impar­don­nable de la guerre de 1870 dont il porte, quoi qu’on en dise, l“entière res­pon­sa­bi­lité. Défaite qui vient cou­ron­ner une poli­tique étran­gère pétrie de contra­dic­tions et en réa­lité contraire aux inté­rêts de la France

En fin de compte, Thierry Lentz dresse un por­trait très hon­nête, fin et pro­fond, de ce per­son­nage à la vie abso­lu­ment roma­nesque, dans un livre qui se lit de bout en bout avec un grand plaisir.

fre­de­ric le moal

Thierry Lentz, Napo­léon III. La moder­nité inache­vée, Perrin-BNF, 20 octobre 2022, 256 p. — 25,00 €.