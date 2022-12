Eric Dubois, L’homme qui entendait des voix

Le passé empiété

Ce récit devient la ponc­tua­tion pro­saïque de ce que le poète évoque dans ses recueils. Entre autres, “Somme du réel implo­sif”, “Chaque pas est une séquence”, “Langage(s)”. Et ce, par-delà le “han­di­cap invi­sible” de naguère.

Son “héros” se col­tine l’existence comme lesté d’un poids que les poèmes évoquent par ailleurs dans les titres cités. Mais ici, le tra­vail de la nar­ra­tion scé­na­rise par­tiel­le­ment une exis­tence dont la conti­nuité échappe.

Et ce, en dépit de tous les efforts que le voya­geur immo­bile entre­prend jusqu’à — suite à des acci­dents de par­cours — curer son incons­cient en psy­cho­thé­ra­pie (mais pas que) tout en sachant que si l’inconscient ne connaît pas de fron­tière, c’est sou­vent pour que la conscience pique du nez plus avant sous l’effet de voix. Peu à peu, elles se sont tues pour être rem­pla­cées par la bonne que l’écriture façonne.

Le per­son­nage per­met en outre (ou en consé­quence) de prendre en charge la psy­ché de l’auteur. Car c’est bien de lui qu’il s’agit. “Je” n’étant plus un autre, il peut se dévoi­ler dans un enro­bage ou plu­tôt un dévoi­le­ment, là où — comme dans ses poèmes — la parole devient une cou­ture.

Celle qui ne pra­tique pas le point de fuite mais opte pour le passé empiété. Et c’est ce qui nous touche dès que la bouche du nar­ra­teur remue pour cas­ser l’obscur et le silence — sans pour autant pen­ser que de la voix sort un dia­mant brut.

Toute­fois, l’auteur sous fond noir opte pour, sinon une illu­mi­na­tion, au moins un rou­geoie­ment de braise que seule la lutte avec soi-même et le monde per­met d’activer.

jean-paul gavard-perret

Eric Dubois, L’homme qui enten­dait des voix, Edi­tions Uni­cité, Saint Ché­ron, 2021, 54 p. — 13,00 €.