Maurice Renoma, Anamorphoses (exposition)

Le pos­sédé

Eter­nel flâ­neur des rives du monde — des ram­blas de la Havane à ceux de Bar­ce­lone, — mais créa­teurs de leur au-delà sur­réa­liste, Mau­rice Renoma est pour­suivi par l’idée de la femme (ce qui ne fait pour autant de lui un amou­reux pla­to­nique).

Au cré­pus­cule il des­cend de son appar­te­ment ou de son hôtel, erre dans les quar­tiers inter­lopes à la recherche du rythme des courbes et des creux de sil­houettes fémi­nines même si sou­vent elles se cachent sous un man­teau noir. L’artiste subo­dore à juste titre que des­sous il existe une robe étroite et courte. Et au-delà, une nudité — pro­mise ou non.

Au besoin le pho­to­graphe, l’invente mais en sachant la cacher comme si l’aveuglement ris­quait d’être trop fort. Mais quand les poses de la femme ne suf­fisent pas, c’est lui qui détourne de manière brute au numé­rique les don­nées immé­diates de celles qui montent des esca­liers, ne sont insen­sibles ni aux bars de nuit, ni aux églises.

Elles aiment les lieux où l’on se glisse et se cache. Elles aiment les grands miroirs. Renoma leur en pro­pose en galo­pin tou­jours vert, en artiste confirmé.

Il sait sug­gé­rer un souffle sur une nuque ou juste sur les reins avant qu’une croupe se scinde. De telles femmes n’auraient qu’un geste à faire pour tirer des diables par leur queue. Mais qu’en feraient-elles ?

Renoma se garde de répondre. Mieux : il les tire hors du temps et du réel pour leur accor­der une éter­nité pro­vi­soire. Avec gra­vité ou humour la photo pro­met et pro­meut ce que jours et les nuits dis­sipent dans leurs courses impitoyables.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Ana­mor­phoses, Appart. Renoma, Paris, 2022.