Olivier Merle, Le Manoir aux sacrifiées

Quand la fas­ci­na­tion pour l’Histoire tourne au délire

L’intrigue de ce nou­veau roman, qui est aussi la seconde enquête du com­man­dant Hubert Grimm (Dans l’ombre du loup - XO Édi­tions 2021), prend sa source dans la Pré­his­toire, plus pré­ci­sé­ment à l’époque de l’homme de Nean­der­tal. C’est une espèce que l’auteur connaît bien, ayant fait paraître un livre sur le sujet, Au cré­pus­cule de Nean­der­tal, en 2014.

Le per­son­nage prin­ci­pal est un indi­vidu tor­turé, tour­menté, presque dépres­sif, sujet à des sautes d’humeur qui lui donnent un côté un peu aga­çant par­fois. Il fait preuve d’impatience et joue au mata­more. Cepen­dant, on découvre dans cet épi­sode des facettes de son exis­tence, de son passé (qui a encore de belles zones d’ombre), et de ses tour­ments amoureux.

Alors qu’ils s’apprêtent à pas­ser la soi­rée devant un film de Cha­brol, Solène alerte Bap­tiste, son époux. Elle a entendu du bruit dans le jar­din. Il arrive trop tard pour ver­rouiller la porte, une masse informe le frappe.

À la PJ de Rennes, le com­man­dant Hubert Grimm et ses adjoints s’ennuient. Aussi, quand le com­mis­saire divi­sion­naire lui demande de se rendre sur les lieux d’un crime, Grimm et Erme­line se précipitent.

Ils découvrent le cadavre de Bap­tiste pros­terné devant un crâne de Nean­der­tal. Il porte une large plaie au front et un œil a été arra­ché. Son épouse est introu­vable. L’enquête de voi­si­nage per­met d’identifier l’amant de Solène, amant qui se révèle être… son demi-frère.

C’est le len­de­main qu’un paquet arrive au domi­cile de la vic­time. Il contient l’œil dans un bocal de for­mol et un mes­sage : “L’œil était dans la tombe et regar­dait Caïn.” Il s’agit du der­nier vers d’un poème de Vic­tor Hugo.

Un assas­si­nat, à Dinan, dans des condi­tions iden­tiques, est décou­vert. La jus­tice lie les deux affaires. Cepen­dant, comme pour le crime de Rennes, l’équipe pié­tine car aucun indice n’émerge.

Mais, quand après avoir passé un wee­kend à Mont­pel­lier, Grimm apprend que le mari de sa maî­tresse est retrouvé pros­terné devant un crâne et qu’Amandine a disparu…

Le héros a, pour sa défense, une vie sen­ti­men­tale dif­fi­cile entre son désir d’assumer une pater­nité plus épa­nouie et son envie de vivre tota­le­ment avec la femme inac­ces­sible de sa vie. Il est entouré dans son nou­veau poste par une femme et deux hommes qui jouent un rôle impor­tant dans les enquêtes et pour cana­li­ser ses débor­de­ments et ses consé­quences.

L’action se déroule essen­tiel­le­ment en Bre­tagne avec des incur­sions dans la région de Montpellier.

Pour étof­fer son his­toire, Oli­vier Merle met en scène une asso­cia­tion dédiée au Nean­der­tal avec une série de rituels plus ou moins fumeux. Le roman­cier déroule un récit où la folie prend une place consé­quente. Elle est la cause de cette série de meurtres qui semblent incom­pré­hen­sibles car quels liens trou­ver entre un cadre d’une entre­prise d’import-export située à Rennes, un gale­riste de Dinan et le direc­teur d’une agence de voyages de Mont­pel­lier ?

Merle ins­talle une chasse ten­due aux indices, une recherche intense de traces pour arrê­ter l’assassin avant d’autres crimes. Il mul­ti­plie les fausses-pistes, les péri­pé­ties jusqu’à un dénoue­ment de caractère.

serge per­raud

Oli­vier Merle, Le Manoir aux sacri­fiées, XO Édi­tions, coll. “Thril­ler”, octobre 2022, 416 p. — 21,90 €.