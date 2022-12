Emmanuel Lemaire, La France vue par madame Hibou

Une visite de l’Hexagone autrement…

Parce qu’en indo­né­sien madame se dit Ibu, son voi­sin, des­si­na­teur, l’appelle Madame Hibou. Cette dame, qui vit à Rouen, donne son avis sur ce qu’elle observe de la vie quo­ti­dienne des Fran­çais. Elle fait aussi, quand cela s’impose, un paral­lèle avec celle de son pays d’origine.

Elle évoque ainsi la nour­ri­ture et la façon de se nour­rir, les manières de s’habiller, la vie en couple, les femmes qui portent plu­sieurs petits sacs, les manies des pas­sants, l’école, l’éducation des enfants et leurs exi­gences, la pra­tique du vélo et l’incivilité des cyclistes, les manifs, l’alcoolisme, l’automne cette sai­son si peu mar­quée dans un pays tro­pi­cal…

Elle voyage, visite Cabourg, Paris et observe avec acuité, trouve des com­pa­rai­sons ironiques.

Cet album se com­pose de 90 say­nètes d’une ou deux planches de six à douze vignettes. Cha­cune est l’occasion d’un point de vue de cette dame que les lec­teurs ont pu déjà ren­con­trer dans un pré­cé­dent album paru sous le titre Ma Voi­sine est Indo­né­sienne (Del­court — coll. Sham­pooing)

Avec un ton léger mais des remarques acé­rées, avec beau­coup d’humour et d’humanité, ce por­trait d’une société occi­den­tale est tonique et riche en enseignements.

Emma­nuel Lemaire pro­pose un des­sin aux traits essen­tiels pour construire une sil­houette, mettre en scène un visage, une expres­sion, un sen­ti­ment. Il com­pose des décors expli­cites La mise en cou­leurs est mini­ma­liste, nombre de planches ne com­portent que du rouge pour un vête­ment de l’héroïne.

Mais l’intérêt de cet album réside sur­tout dans ces remarques, cette vision aiguë des tra­vers, défauts mais aussi des qua­li­tés dont font preuve cer­taines per­sonnes dans notre société.

serge per­raud

Emma­nuel Lemaire, La France vue par madame Hibou, Del­court, coll. Sham­pooing, sep­tembre 2022, 160 p. — 17,95 €.