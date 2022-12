Pascal Tarraire, Herbier — Mlle Pascal Tarraire, Classe de 4ème

Une sacrée gamine

Dans son livre de classe et d’images Pas­cal Tar­raire (se fémi­ni­sant pour l’occasion) fait un sort aux sophismes. Tout s’effeuille. Sur­tout la femme dont la nudité devient le centre de l’exploration d’un plas­ti­cien ico­no­claste et consé­quent dont le sujet reste la beauté.

Col­lec­tion­nant et col­lec­tant les ins­tants plus que les choses, le créa­teur fait de son sup­posé cahier une forme de savoir-vivre de ce qui ne s’apprend jamais à l’école. De facto, ce livre fait l’éloge de l’irrégulier et pour certain(e)s d’une forme d’amoralité.

Mais nous avons mieux à faire que d’être sou­mis à des dik­tats impo­sés. Les corps sont des pay­sages à explo­rer. Il s’agit de savoir les épou­ser avant ou après la floraison.

Preuve que sous ce cahier de classe de 4ème, la buti­neuse (du moins Tar­raire se fait pas­ser pour telle) semble déjà d’un âge plus avancé (et Pas­cal nous en donne bien des indices jusqu’à la der­nière page pour ceux qui auraient encore des doutes sur l’espiègle). Le cor­pus d’images nous demande de pas­ser outre les règles de conve­nances en un immense appel à l’érotisme de l’existence — entre autres d’effeuillées roses en noir et blanc), là où la vie devient un tour­billon et un voyage.

Un art aussi. Et à tous les niveaux. Et tous ceux qui se méfient des faus­saires, des pisse-froid seront ravis par ce livre. Il trans­gresse les édits de chas­teté. Il fait dila­ter les sujets inépui­sables que l’art géné­ra­le­ment ne prend pas au sérieux, trai­tant les cuisses (autres) par-dessus la jambe.

Pascal Tar­raire met en exergue avec humour mais non sans finesse et élé­gance ce qui passe der­rière la sur­face des appa­rences. L’adepte du culte des images rap­pelle que la vie n’est pas qu’un leurre et ce livre devient par excel­lence le lieu de la muta­tion et de l’apprentissage afin de se jeter dans l’infinités des pos­sibles.

Tous les ama­teurs et mateuses d’art et de lit­té­ra­ture pour­ront trou­ver là une lec­ture sti­mu­lante. Elle ren­voie néan­moins à un néces­saire appro­fon­dis­se­ment anté­rieur. Existe là le par­fait ouvroir — mais non seule­ment aléa­toire et poten­tiel — de ce qui devient une belle leçon de vie et un ravis­se­ment. Car, sous les diva­ga­tions far­cesques, tout est plus sérieux qu’il n’y paraît et porte à l’intelligence suprême. Celle de jouir de la vie et ses ten­ta­cules là où chaque corps est un pays et les pay­sages des corps à caresser.

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Tar­raire, Her­bier — Mlle Pas­cal Tar­raire, Classe de 4ème, Chez l’auteur, 2022, non paginé — 25,00 €.