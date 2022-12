Tina Modotti, Revolution and Passion (exposition)

Une pion­nière

Tina Modotti fut une femme moderne qui a déter­miné sa propre vie. Et ce, dans de nom­breux domaines de son tra­vail aux mul­tiples facettes. Elle a joué un rôle de pion­nière et a eu une influence majeure sur les débuts de la pho­to­gra­phie tout en res­tant l’une des figures les plus énig­ma­tiques de l’histoire de ce médium.

Actrice, pho­to­graphe et révo­lu­tion­naire, elle est née en 1896 à Udine, en Ita­lie dans une famille des plus pauvres. A douze ans, elle tra­vaillait comme cou­tu­rière pour sub­ve­nir aux besoins de sa famille. A tout 17 ans, elle s’embarque à Gênes pour les USA à la recherche d’une vie meilleure.

Après divers emplois dans des usines tex­tiles et l’industrie ciné­ma­to­gra­phique, elle ren­contre le célèbre pho­to­graphe Edward Wes­ton à San Fran­cisco. Il lui ouvre le monde de la pho­to­gra­phie. Atti­rée par l’esprit révo­lu­tion­naire de la poli­tique et de l’art, elle s’installe avec lui au Mexique dans les années 1920.

Cette nation va façon­ner sa vie et son œuvre pho­to­gra­phique prin­ci­pale s’y réa­lise. Elle tend un miroir au pays auquel elle et s’identifie socia­le­ment, poli­ti­que­ment. et culturellement.

Son oeuvre déli­bé­ré­ment par­ti­sane devient pré­cur­seur de la “Pho­to­gra­phie Huma­niste” en plai­dant pour un monde plus juste en pho­to­gra­phiant la popu­la­tion labo­rieuse et pauvre. Elle docu­mente le mou­ve­ment indi­gène révo­lu­tion­naire, les assem­blées syn­di­cales et pay­sannes et sur­tout la vie des femmes et des enfants afin de mon­trer la réa­lité de la vie.

En 1927, Tina Modotti adhère au Parti com­mu­niste. Son cercle d’amis com­prend Frida Kahlo, Diego Rivera, Manuel Álva­rez Bravo, Lotte Jacobi, Anna Seghers, Julio Anto­nio Mella et Pablo Neruda. Elle est expul­sée de son pays d’adoption en 1930, après une ten­ta­tive d’assassinat contre le pré­sident Pas­qual Ortiz Rubio.

Elle se rend d’abord à Ber­lin, puis à Mos­cou, et enfin en Espagne, où elle tra­vaille pen­dant la guerre civile espa­gnole pour le secours rouge inter­na­tio­nal et est active contre le fas­cisme. En 1939, elle retourne au Mexique où elle suc­combe à 46 ans, dans un taxi, à une crise cardiaque.

jean-paul gavard-perret

Tina Modotti, Revo­lu­tion and Pas­sion, f³ – frei­raum für foto­gra­fie, Ber­lin du 19 novembre 2022 au 5 février 2023.