Kerwin Spire, Monsieur Romain Gary

Au tour­nant de la vie

“L’huma­nité n’est même plus une légende, elle est un mythe”, écri­vit Romain Gary. Et son bio­graphe le consacre comme tel dans sa tri­lo­gie en cours.

Il se concentre ici sur le moment de sa période de vie com­mune avec Jean Seberg, lorsqu’il quitte les ors du pou­voir et par­tiel­le­ment les tra­vaux de la lit­té­ra­ture pour se lan­cer dans le cinéma.

Celui qui res­tait depuis son pre­mier roman, Une édu­ca­tion euro­péenne”(1954), un racon­teur d’histoires per­cu­tant dans la lignée de la veine juive lit­té­raire du XXème siècle ne va pas trou­ver au cinéma de quoi réus­sir.

Sans doute parce qu’il était trop soli­taire et en proie à des doutes pour s’y sen­tir à l’aise.

Kerwin Spire conti­nue l’histoire humaine de Gary d’une manière stu­dieuse et claire. Fort de ses suc­cès, celui qui quitte la diplo­ma­tie mais se trouve encore proche — entre autres — des poli­tiques gaul­liens dont Mal­raux, fait paraître un roman humo­ris­tique, Lady L., se lance dans de vastes sagas plus ou moins ratées et finira (enfin presque) par un der­nier roman Adieu Gary Cooper dédié à son fils Diego.

Tout dans cet ensemble est pré­cis, inté­res­sant et par­fois même cap­ti­vant tant par la vie de l’auteur que par l’écriture de son bio­graphe. De celui qui fut avide de légi­ti­mité, doué pour l’analyse comme pour la méta­phy­sique, l’auteur rap­pelle sa pro­fon­deur, son sens de l’humour et les incroyables connexions de son car­net d’adresse.

Loin de tout concep­tua­lisme for­mel, Ker­win Spire, comme son modèle, laisse glis­ser sa nar­ra­tion avec une gra­vité et avec un souci de sou­li­gner l’immense com­plexité de l’auteur dont rien pour­tant ne laisse pré­sa­ger encore la fin. Le tout en ayant soin de suivre un récit en ligne droite et char­pen­tée.

Ce “prin­cipe” a le mérite de ne jamais dérou­ter le lec­teur et de faire com­prendre ce que char­rie le fleuve d’une telle vie.

jean-paul gavard-perret

Ker­win Spire, Mon­sieur Romain Gary, édi­tions Gal­li­mard, Paris, 3 novembre 2022, 240 p. — 20,50 €.