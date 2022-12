Roberto Masotti, You tourned the tables on me

Objet inanimé as-tu une âme ?

Roberto Masotti, pour son livre, a pho­to­gra­phié cent quinze musi­ciens et com­po­si­teurs contem­po­rains remar­qués entre 1974 et 1981.

Cha­cun est saisi en pré­sence constante mais variable d’une table comme acces­soire qui voyage tou­jours avec le photographe.

Celle-ci avait été ache­tée dans la ban­lieue de Milan, “par un après-midi enso­leillé de mai 1974, dans un camp de gitans qui vivaient de l’achat et de la vente de fer­raille.” écrit l’artiste.

Il l’a d’abord uti­li­sée comme acces­soire, par hasard, lorsqu’il a fait le por­tait de l’artiste Fluxus Juan Hidalgo, puis avec Wal­ter Mar­chetti, qui a formé le groupe Zaj avec Hidalgo et Esther Ferrer.

De là a débuté l’idée d’une série de por­traits de musi­ciens, tou­jours avec la table. Chaque musi­cien a d’abord regardé toutes les images pré­cé­dem­ment sélec­tion­nées, puis déci­dait libre­ment com­ment pro­cé­der et de quels autres élé­ments, le cas échéant, il vou­lait s’entourer.

Tout reste ainsi assez énig­ma­tique et sou­vent humo­ris­tique.

Au regar­deur d’imaginer com­ment chaque musi­cien a joui du pri­vi­lège d’utiliser cet usten­sile où par­fois les âmes errantes peuvent venir et entrer (ou non) quand ils veulent en com­mu­ni­ca­tion avec chacun.

jean-paul gavard– perret

Roberto Masotti, You tour­ned the tables on me, Sei­per­sei Edi­tore, 2022, 176 p. — 50,00 €.