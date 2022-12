Jacques Moulins, Retour à Berlin

Un thril­ler au cœur de l’extrême-droite européenne

S’il peut se lire indé­pen­dam­ment, ce roman est la suite du Réveil de la bête (Folio Poli­cier n° 943) où, à par­tir d’un meurtre, les agents d’Europol menés par le com­man­dant Deniz Sal­vère ont débus­qué une struc­ture cri­mi­nelle qui déploie ses ten­ta­cules sur l’Europe. Il leur faut remon­ter aux commanditaires.

Si la capi­taine Elsa Miletti a élu­cidé le meurtre de Maryam Bine­bine dans le roman pré­cé­dent, elle n’est pas rete­nue pour faire par­tie de l’équipe qui s’implante à Ber­lin sous la hou­lette de Deniz Sal­vère. Celui-ci a convaincu la direc­tion d’Europol d’implanter un groupe spé­ci­fique dans la capi­tale alle­mande. Ce qu’ils sont décou­vert sur cette usine de pirates infor­ma­tiques, qu’ils appellent la Fabrique de Dresde, les ramène sans cesse à ces deux villes.

Une femme décrit ce qu’elle vit avec Gert, sa vio­lence et ses excès. Mais, elle est ravie, sa vie morne s’est ani­mée ; elle sait cepen­dant ris­quer l’accident à tout moment.

Dans le Ber­lin ex-RDA, Tom, un ado­les­cent, du haut de son neu­vième étage voit un homme entrer dans cet immeuble fermé depuis plus de vingt ans, un immense édi­fice muré. Mais avec ses amis, ils ne trouvent aucune ouver­ture vers l’endroit où l’homme a dis­paru.

Paula Bokova a adhéré à ce Parti slo­vaque, il y a dix ans et en a gravi presque tous les éche­lons. Elle est dépu­tée euro­péenne. Elle est un peu inquiète à l’idée de cette invi­ta­tion à Ber­lin, de cette ren­contre avec Gerhardt. Celui-ci croit en elle per­suadé qu’elle a l’étoffe.

Le pôle ber­li­nois est fin prêt pour déman­te­ler l’organisation cri­mi­nelle qui déve­loppe ses réseaux clan­des­tins dans toute l’Europe…

L’auteur décrit par le menu le tra­vail des enquê­teurs sur le ter­rain, ces fonc­tion­naires euro­péens mal accep­tés des acteurs des struc­tures locales. Mais, il n’occulte pas leur morgue, voire un cer­tain mépris. En contre­par­tie, il expli­cite la fra­gi­lité de leur posi­tion, les ten­sions aux­quelles ils sont sou­mis, les réseaux de sou­tien ou ceux qui s’acharnent à leur mise au pla­card voire à leur perte.

Il raconte le fonc­tion­ne­ment, les riva­li­tés, les ambi­tions des uns et des autres au sein d’Europol, la len­teur admi­nis­tra­tive, les pro­blèmes de bud­gets entre les dif­fé­rentes com­po­santes. En effet, cet Euro­pol est chargé de trois grandes mis­sions que sont la lutte contre le ter­ro­risme, la cyber­cri­mi­na­lité et le grand ban­di­tisme. De plus, ils sont contraints par le cli­mat poli­tique qui règne au cœur des ins­tances euro­péennes où les natio­na­listes s’implantent avec suc­cès. Et ceux-ci n’hésitent pas à employer des méthodes ter­ro­ristes au nom de leur idéo­lo­gie d’extrême-droite, méthodes cri­mi­nelles uti­li­sées éga­le­ment par des États mafieux.

Le roman­cier mène un tra­vail pré­cis sur les pro­cé­dés uti­li­sés par l’ultra-droite pour récol­ter des fonds, inflé­chir des ten­dances, sou­te­nir finan­ciè­re­ment ses can­di­dats, l’achat de votes dans des cités pau­pé­ri­sés, le phi­shing et ran­çon­nage numé­rique, allant jusqu’au meurtre pour l’élimination de témoins.

Avec Retour à Ber­lin, Jacques Mou­lins offre un roman cap­ti­vant de bout en bout, docu­menté et habi­le­ment pré­cis, variant les inter­ve­nants et les intrigues jusqu’à un dénoue­ment ouvert vers d’autres enquêtes.

serge per­raud

Jacques Mou­lins, Retour à Ber­lin, Folio Poli­cier n° 975, novembre 2022, 368 p. — 8,40 €.