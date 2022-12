Gérard Wajcman, Ni nature, ni morte : les vies de la nature morte

Ressem­blances — mais pas que

Erudit hélas ! quelque peu pom­peux, Gérard Wajc­man entraîne dans l’histoire de la nature morte qui struc­ture toute une par­tie de l’art voire peut-être de la pen­sée.

Pâtés, coquille, bou­quets, cor­beilles, cadavres d’animaux, bou­gies vacillantes, cas­se­roles, pipes, verres bri­sés, asperges ou autres légumes sont pro­pices à une mul­ti­tudes d’interprétations car le genre ne se super­pose pas à celui de la “vanité”. Il relie les objets et la repré­sen­ta­tion qu’en donne la peinture.



Des objets quel­conques, le plus sou­vent, la nature morte crée une beauté. C’est là moins le sujet de la nature chose que de l’objet qui devient regard. Et ce que Ster­ling le pre­mier il y a 80 ans a car­to­gra­phié, Gérard Wajc­man le reprend en tant que “pen­sée maté­rielle” où le plus plat objet peut retrou­ver en pro­fon­deurs insoup­çon­nées là où la matière et l’esprit entrent en jeu par le pou­voir de la peinture.

Le livre se veut psy­cha­na­ly­tique dans la façon d’envisager l’objet comme sujet de rup­ture et de manque. Et dans son sublime par­ti­cu­lier, le genre appor­te­rait une conso­la­tion tel que Freud l’entendait — ce qui n’est vrai que par­tiel­le­ment. Ce trompe-malaise peut à l’inverse — et comme Lacan l’écrivit expli­ci­te­ment — créer de l’angoisse dans un trans­fert entre le haut et le bas, entre le médiocre, le vil et la plus haute beauté.

Et ce, dans la pein­ture romaine ou dans l’œuvre de Pom­me­rolle ou encore de Wim Del­voye et ses admi­rables étrons qui retrouvent là une “dignité”.

jean-paul gavard-perret

Gérard Wajc­man, Ni nature, ni morte : les vies de la nature morte, Edi­tions Nous, Paris, octobre 2022, 384 p. — 35,00 €.