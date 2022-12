23rd Triennale Milano International Exhibition, Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries (exposition)

L’espace et le temps

L’expo­si­tion Unk­nowns. An Intro­duc­tion to Mys­te­ries explore de nou­veaux défis archi­tec­tu­raux, artis­tiques et de la concep­tion de notre rela­tion avec la nature et l’environnement à la per­cep­tion des rêves et des mys­tères cachés dans la vie quo­ti­dienne, tou­jours ouverts à des solu­tions innovantes.

La curio­sité se trans­forme en culture, en se pro­me­nant dans les nom­breux par­cours d’expositions. Il ne s’agit pas d’une seule expo­si­tion : plu­sieurs spec­tacles qui s’enchaînent en se concen­trant sur dif­fé­rents sujets, comme l’évolution des villes, les océans, la géné­tique, l’astrophysique et plus encore.

L’expo­si­tion devient “un lieu où la proxi­mité avec de beaux objets et espaces, ainsi que la cir­cu­la­tion d’idées rhap­so­diques, de concepts inat­ten­dus et d’images puis­santes, est une oppor­tu­nité pour la trans­mis­sion des connais­sances”, dit son orga­ni­sa­trice Ersi­lia Vaudo.

La Trien­nale, dans son rôle de col­lec­teur phy­sique et d’aimant dia­chro­nique, offre des espaces qui retiennent et libèrent le sens du temps. Dans sa col­lec­tion d’espaces, l’exposition per­met une des­truc­tion et une recons­truc­tion conti­nues en abor­dant des thèmes telle que la gra­vité, consi­dé­rée comme “le plus grand desi­gner”.

Elle façonne inlas­sa­ble­ment l’univers , ses cartes, ses sys­tèmes par les­quels les tra­jec­toires sont déter­mi­nées pour la Terre comme pour les mys­tères liés à l’espace le plus lointain.

jean-paul gavard-perret

23rd Trien­nale Milano Inter­na­tio­nal Exhi­bi­tion, Unk­nown Unk­nowns. An Intro­duc­tion to Mys­te­ries, Milan, du 15 juillet au 11 décembre 2022.