Jean Lopez, L’Armée française — Deux siècles d’engagement

Au ser­vice de la Nation…

La bataille de Valmy met en scène une armée mas­sive de citoyens et les opé­ra­tions récentes au Mali déploient des petits groupes de pro­fes­sion­nels. Com­ment est-on arrivé de l’une à l’autre en pas­sant par les guerres napo­léo­niennes, les grands conflits di XIXe siècle, les guerres colo­niales et les deux défla­gra­tions mondiales ?

De la nais­sance san­glante de l’armée d’Afrique au XIXe siècle, aux Opex comme celle du Mali, Jean Lopez et ses rédac­teurs passent au crible, en 61 articles, les opé­ra­tions mili­taires, les guerres menées par l’Armée fran­çaise.

Celle-ci se démarque de celles de beau­coup d’autres pays par sa spé­ci­fi­cité. Elle est au ser­vice de la Nation et non un État dans l’État ou la branche armée d’une poli­tique de castes finan­cières. Mais, depuis 1830 et son inter­ven­tion en Algé­rie, point de départ de cette étude exhaus­tive, elle a évo­lué plus ou moins bien.

Une large part de ce dos­sier est consa­crée aux muta­tions de ce corps éta­tique en fonc­tion des dif­fé­rents types de gou­ver­ne­ments, des divers types de diri­geants et de sa struc­ture assez par­ti­cu­lière. En effet, elle est frag­men­tée en trois caté­go­ries de corps, l’intendant, l’ingénieur et le sol­dat, don­nant une iden­tité bien spé­ci­fique.

Ainsi, le pre­mier, sou­vent civil, maî­trise les four­ni­tures et leur dis­tri­bu­tion, contrôle le fonc­tion­ne­ment des forces en regard de l’autorité gou­ver­ne­men­tale. Mais la figure de l’ingénieur est fon­da­men­tale dans la pré­pa­ra­tion et la conduite pen­dant les conflits. Le maître en la matière, jusqu’alors inégalé, fut sans doute Lazare Car­not qui a porté le titre d’Organisateur de la Vic­toire.

Cepen­dant, cette tra­di­tion ratio­na­liste n’a pas que des côtés posi­tifs car c’est rem­pla­cer l’intelligence de la situa­tion par un esprit de syn­thèse qui n’est pas tou­jours effi­cient. Ainsi les batailles de 1918 accouchent de la Ligne Magi­not et de l’effondrement de 1940. Pré­cé­dem­ment, ce sont les car­nages d’aout 1914.

Et puis le sol­dat, celui qui est confronté aux com­bats et à la guerre et à ses évo­lu­tions. La France a été, parmi les puis­sances euro­péennes celle qui a connu la plus grande variété de types de guerre et ce depuis long­temps.

Les auteurs passent ainsi deux siècles his­toire, d’évolutions plus ou moins réus­sies. Si le livre débute par la guerre d’Algérie en 1830, il traite de de la guerre de Cri­mée. Puis, sur la Grande Guerre, les regards s’attardent sur­tout sur Ver­dun et Salo­nique. Une belle série d’articles racontent l’armée de 1918 et sa marche en avant. La Seconde Guerre mon­diale est trai­tée pré­ci­sé­ment puis, ce sont les conflits en Indo­chine, en Algé­rie. Et les Opex de Bizerte, Sara­jevo, d’Afghanistan et du Mali font l’objet d’études.

Une par­tie entière est consa­crée aux troupes, des sol­dats de 1914, de 1959, à celui de 1991, le pas­sage des zouaves aux paras. Ce sont aussi les por­traits de quelques sol­dats remar­quables tels Ardant du Picq, Game­lin…

Pour chaque article, que celui-ci porte sur des batailles, des inter­ven­tions, qu’il traite des troupes, des armes, des doc­trines ou des sol­dats, les auteurs dressent une ou plu­sieurs cartes, posi­tionnent les lieux, expli­citent l’état des forces en pré­sence. Chaque article est enri­chi par une ico­no­gra­phie de pre­mier ordre et par des docu­ments syn­thé­tiques à la fonc­tion éclairante.

Une étude pas­sion­nante pour mieux cer­ner l’évolution de cette par­tie de la Nation.

serge per­raud

Jean Lopez, L’Armée fran­çaise — Deux siècles d’engagement, Édi­tions Per­rin, novembre 2022, 400 p. — 35,00 €.