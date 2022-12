Dagerlöff & Julien Galner, Häxan — La Sorcellerie à travers les âges

Astro­no­mie des enfers

Häxan, chef-d’œuvre intem­po­rel du cinéma fan­tas­tique, vient de s’offrir un reloo­king visuel et sonore grâce à l’éditeur Potem­kine.

Dans ce qui tient d’un essai fil­mique dédié à la sor­cel­le­rie, et un chef-d’œuvre avant-gardiste, se découvrent de nom­breuses tech­niques ciné­ma­to­gra­phiques tou­jours d’actualité pour rap­pro­cher de courtes recons­ti­tu­tions his­to­riques du docu­ment comme de la pure fiction.

Le spec­ta­teur est à la fois étonné et pris de doutes face à ces images du passé, reflet d’une autre culture, d’une autre époque où la super­sti­tion menait les peuples. Satan y est réin­carné de diverses manières. Et la crainte du diable prend des pro­por­tions dra­ma­tiques jusqu’au délire mys­tique.

Le film dévoile entre autres des objets de tor­ture et des signes jadis inter­pré­tés comme de la sor­cel­le­rie et aujourd’hui symp­tômes de patho­lo­gies mentales.

Le réa­li­sa­teur Ben­ja­min Chris­ten­sen s’est ins­piré de ses études du Mal­leus Male­fi­ca­rum, un traité de sor­cel­le­rie de la fin du XVe siècle qui mêlait témoi­gnages et ragots du plus mau­vais effet. Un siècle après sa réa­li­sa­tion, La Sor­cel­le­rie à Tra­vers les Âges étonne par sa liberté et ses audaces ingé­nieuses : maquillage et pro­thèses, masques et cos­tumes, décors, lec­ture inver­sée, auto­mates, jeux d’ombres, etc..

Muet à l’origine, ce film a connu par la suite dif­fé­rents habillages. L’éditeur Potem­kine a d’ailleurs été bien ins­piré en sor­tant un cof­fret Blu-ray et DVD. Il pro­pose pas moins de 6 ver­sions dont 4 pistes sonores dif­fé­rentes à choi­sir pour accom­pa­gner la ver­sion remas­te­ri­sée numé­ri­que­ment en 2016.

La ver­sion remas­te­ri­sée la plus inté­res­sante est celle inter­pré­tée par les fran­çais Dagerlöff & Julien Gal­ner. Il s’agit d’un accom­pa­gne­ment exclu­sif à cette édi­tion. Les deux musi­ciens déve­loppe d’envoûtantes boucles élec­tro atmo­sphé­riques et des nappes syn­thé­tiques aux accents de mys­tère qui font par­fois pen­ser au tra­vail d’Angelo Bada­la­menti (à l’ombre de David Lynch). D’autres rap­pellent Klaus Schulze et Tan­ge­rine Dream. L’ensemble est pla­nant on ne peut mieux : et c’est sans doute le meilleur habillage sonore pour un tel classique.

jean-paul gavard-perret

Dagerlöff & Julien Gal­ner, Häxan — La Sor­cel­le­rie à tra­vers les âges, label L’Histoire Incon­nue du Disque / Modu­lor, 2022.