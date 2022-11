Gian Paolo Barbieri, Unconventional (exposition)

Sel et poivre

Ironiques, sophis­ti­quées, par­fois per­verses ou pro­vo­ca­trices, riches de réfé­rences à l’histoire de l’art, à des lieux exo­tiques et au cinéma, les pho­to­gra­phies de Gian Paolo Bar­bieri sai­sissent d’emblée autant par leur lan­gage que leur sujet.

Celui qui a rem­porté le prix Lucie 2018 du meilleur pho­to­graphe inter­na­tio­nal (ce qui est rare pour un pho­to­graphe de la mode) pré­sente à Milan une sélec­tion de pho­to­gra­phies cou­leur inédites très nova­trices par leur mise en scène.

S’y retrouvent des cli­chés intimes et spon­ta­nés de man­ne­quins et de célé­bri­tés (Eva Her­zi­gova, Isa Stoppi, Dona­tella Ver­sace) et des pho­to­gra­phies emblé­ma­tiques de cam­pagnes publicitaires.

Inter­na­tio­na­le­ment reconnu pour ses cli­chés en noir et blanc sophis­ti­qués et raf­fi­nés, en uti­li­sant la cou­leur, Bar­bieri raconte sa propre vision iro­nique de la mode et de la beauté des femmes. Elles sont libé­rées des poses clas­siques et deviennent les sujets d’une nou­velle forme d’élégance non conven­tion­nelle et sen­suelle.

Les œuvres mélangent des por­traits inédits et des pho­to­gra­phies peintes dont l’irrévérence sou­ligne l’imagination de l’artiste.

Ses pro­po­si­tions vont si loin que, dans une car­rière de plus de 60 ans et riche de plus d’un mil­lion de cli­chés, il appa­raît comme un des grands maîtres de la pho­to­gra­phie, sou­vent copié mais jamais égalé.

“J’ai tou­jours aimé l’art, dans toutes ses formes. Depuis mon enfance, l’inspiration du théâtre et du cinéma, de l’art et de l’architecture a joué un rôle impor­tant” écrit-il.

Se découvre ici un aspect moins connu de son œuvre au moment où va sor­tir le pre­mier docu­men­taire réa­lisé sur la vie et l’œuvre de Gian Paolo Bar­bieri, L’homme et la beauté, déjà lau­réat du prix du public au Fes­ti­val Bio­gra­film 2022 de Bologne.

jean-paul gavard-perret

Gian Paolo Bar­bieri, Uncon­ven­tio­nal, 29 Arts In Pro­gress Gal­lery, Milan, du 29 novembre 2022 –au 25 mars 2023.