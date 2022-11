Léa Chrétien & Gontran Toussaint, Louisiana, la couleur du sang — tome 3

Dans les plan­ta­tions escla­va­gistes du Sud…

Ce troi­sième volet de la tri­lo­gie raconte les ava­tars de la der­nière géné­ra­tion. Cette his­toire, ins­pi­rée de faits réels, s’achève dans une ultime révé­la­tion, dans une scène qui réunit tra­gé­die et séré­nité. La vérité est enfin révé­lée.

En usant, tout au long des trois tomes d’allers-retours, de ponts entre passé et pré­sent, les auteurs évoquent le des­tin tumul­tueux d’une famille de pos­sé­dants confron­tée aux sou­bre­sauts d’une époque où la domi­na­tion mas­cu­line était la règle, l’injustice sociale et la ségré­ga­tion raciale étaient éri­gées en sys­tème. La scé­na­riste place le récit de Louise en 1961, mais la ségré­ga­tion, mal­gré une évo­lu­tion des men­ta­li­tés, mal­gré le temps qui passe, est encore bien pré­sente aujourd’hui et du fait de chaque ethnie.

Louise Soral a entre­pris de racon­ter son his­toire, et celle de ses ancêtres, à Hazel sa dame de com­pa­gnie. Elle est la des­cen­dante d’une famille de plan­teurs de la Nouvelle-Orléans. Augus­tin, son aïeul, fait régner la ter­reur sur la plan­ta­tion. Lau­rette et José­phine, des cou­sines, s’allient à Marie Laveau, une prê­tresse vau­dou pour faire ces­ser cette vio­lence.

Antoine, le frère de José­phine, de retour de France, prend la tête du domaine, mais sa ges­tion est cala­mi­teuse, alors que Lau­rette, ron­gée par le remord, sombre peu à peu dans la folie.

Les par­cours des uns et des autres sont chao­tiques. Jean, le fils de José­phine, est amou­reux d’une esclave, son mari se cor­rompt, influencé par Antoine. Marie Laveau, une fois encore clôt le des­tin des deux hommes.

Jean, que sa mère avait éloi­gné pour bri­ser cette folie, revient et se marie avec une épouse plus hono­rable… de cou­leur. Et sur­vient la guerre de Séces­sion. José­phine quitte la plan­ta­tion et vend la main-d’œuvre.

Louise est la fille de Jean. Elle a pris connais­sance de l’histoire de sa famille par la lec­ture du jour­nal intime de son aïeule, une his­toire sombre et sor­dide. Elle rêvait de liberté et d’indépendance mais elle est confron­tée au racisme exa­cerbé qui règne dans les États du sud. Elle a dû s’occuper de son père revenu de la guerre, hanté par les hor­reurs vécues et essayant de trou­ver un oubli dans l’opium.

Gontran Tous­saint, avec un des­sin réa­liste, met en image avec brio cette saga fami­liale, donne une lec­ture très agréable par une mise en page de fac­ture clas­sique et montre toute la luxu­riance de la Nouvelle-Orléans par des décors magni­fiques.

La mise en cou­leurs, œuvre de Léa Chré­tien, sublime cette his­toire, fait res­sor­tir les ambiances, res­sen­tir les atmo­sphères même les plus brutales.

Par une intrigue orches­trée avec une belle maî­trise, avec une gale­rie de per­son­nages fémi­nins de toute beauté, un gra­phisme de haute tenue, cette tri­lo­gie inter­pelle sur la part d’ombre tapie au cœur de chaque humain.

serge per­raud

Léa Chré­tien (scé­na­rio et cou­leur) & Gon­tran Tous­saint (des­sin), Loui­siana, la cou­leur du sang — tome 3, Dar­gaud, sep­tembre 2022, 56 p. – 15,00 €.