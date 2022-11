Franz Ackermann, Don’t Move — travel (exposition)

Mixed up confusion

L’artiste alle­mand Franz Acker­mann pro­pose un concept d’exposition radi­ca­le­ment nou­veau.

Ce voya­geur ailé crée une ima­ge­rie qui lui revient en pro­po­sant une ver­sion évo­lu­tive ins­pi­rée de son pro­jet pré­senté en 2022 à Paris.

Au fil de ses tra­vaux, même s’il perd ses rêves et se voit confronté à la réa­lité, il ne se laisse pha­go­cyté par cette der­nière. Il ose une forme de poé­sie visuelle afin d’éloigner tout sen­ti­ment tra­gique de la vie.

Certes, l’artiste ne se fait pas trop d’illusion : il parie cepen­dant sur l’avenir.

Le dépla­ce­ment reste au cœur de cette expo­si­tion exu­bé­rante aux cou­leurs satu­rées où les formes s’enchevêtrent et se mêlent à des frag­ments d’images direc­te­ment tirées de la réa­lité urbaine. Franz Acker­mann crée dans son œuvre une car­to­gra­phie sub­jec­tive et évo­lu­tive.

Les espaces créés sont enche­vê­trés et forment des concen­tra­tions de visions bario­lées. Il met en scène la confu­sion du monde contem­po­rain par le “glo­ba­li­zed pain­ting”, tout en gar­dant une fac­ture attrayante et séductrice.

jean-paul gavard-perret

Franz Acker­mann, Don’t Move — tra­vel, Tem­plon, Bruxelles, jusqu’au 24 décembre 2022.