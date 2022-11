Claudia Brutus & Stéphane Martelly, Tresser la ligne (exposition)

Les pas au-delà

Tres­ser la ligne est la pre­mière expo­si­tion de l’artiste Clau­dia Bru­tus en Amé­rique du Nords et une des rares de Sté­phane Mar­telly dans sa propre ville. Le pro­jet a pour ambi­tion réus­sie de créer un dia­logue entre dif­fé­rentes géné­ra­tions, expé­riences dia­spo­riques et cultures pre­mières.

Sté­phane Mar­telly ne cesse de l’illustrer dans ses livres et Clau­dia Bru­tus, sor­tant de la peinture-peinture “construite” (mais qui explo­rait déjà des espaces pri­mi­tifs), prend ici un nou­veau virage à la fois pour renouer avec ses racines haï­tiennes mais aussi avec les peuples pre­miers qu’elle a décou­verts au Québec.

Pour leur rendre hom­mage, elle est reve­nue à leurs pra­tiques ances­trales. Elle-même a fabri­qué le feutre tiré de la laine de mou­ton qui a servi de sup­port à son tra­vail de cou­ture et de tis­sage.

Avec des fils venus du Magh­reb, elle a conçu des formes rupestres et pri­mi­tives où s’insèrent les élé­ments natu­rels recueillis au Qué­bec dans un acte de piété par­ti­cu­lière por­teur d’espoir.

Le métis­sage des matières les plus pri­mi­tives, qui ser­vaient au tis­sage et à la créa­tion de formes à tra­vers un art long­temps effacé et méconnu, sym­bo­lise l’appel au cou­rage contre toutes formes d’oppression et se retrouve au ser­vice de la magie d’images aussi pre­mières que contem­po­raines.

Clau­dia Bru­tus et Sté­phane Mar­telly témoignent de divers types de ren­contres à plu­sieurs niveaux. A voir abso­lu­ment pour celles et ceux qui sont ou se rendent au Qué­bec dans l’automne de rouge doux qui, à tra­vers cette expo­si­tion, appelle à la renaissance.

jean-paul gavard-perret

Clau­dia Bru­tus & Sté­phane Mar­telly, Tres­ser la ligne, com­mis­sa­riat de Ji-Yoon Han, Pro­jet Casa, 4351 av. de L’Esplanade, Mont­réal, du 25 novembre au 18 décembre 2022.

Cre­dit photo de Anthony Burnham