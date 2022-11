Guido Reni l’oublié

Travaillant à Bologne et à Rome, Guido Reni (1575–1642) s’est fait connaître par des sujets reli­gieux et mytho­lo­giques. Déjà consi­déré par ses contem­po­rains comme l’égal de son rival Cara­vage, “Le Divin” est devenu l’une des figures les plus influentes de la pein­ture euro­péenne pen­dant deux siècles.

Guido Reni était donc à son époque le peintre vedette du baroque ita­lien, l’un des artistes les plus consi­dé­rés d’Europe, recher­ché par d’éminents mécènes. Que son sujet soit le ciel chré­tien ou le monde de la mytho­lo­gie clas­sique,

Le créa­teur était inégalé dans sa capa­cité à tra­duire la beauté du divin en pein­ture, ce qui lui a valu son sur­nom. Plus tard incom­pris et mis à l’écart, il mérite d’être redécouvert.

S’appuyant sur de nou­veaux résul­tats de recherche, le cata­logue accom­pa­gnant l’exposition au Stä­del Museum donne un aperçu de ses acti­vi­tés artis­tiques, mais aussi de sa per­son­na­lité ambi­guë.

Réunis­sant pour la pre­mière fois depuis plus de trente ans ses pein­tures, des­sins et gra­vures fas­ci­nants, ce livre offre donc une nou­velle pers­pec­tive sur l’un des plus grands noms de l’art ita­lien même si, au fil des siècles, il a perdu de sa superbe.

jean-paul gavard-perret

Guido Reni, The Divine, édi­tion de Bas­tian Eclercy, Hatje Cantze, Ber­lin, Novembre 2022, 420 p. — 50,00 €.