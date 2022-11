Maureen Callahan, American Predator

Un pré­da­teur bien sous tous rapports

Saman­tha Koe­nig, dix-huit ans, est seule pour tenir le café, au bord d’une voie rapide, à Ancho­rage en Alaska. Elle tra­vaille depuis un mois dans cette cahute iso­lée. Le jeudi 2 févier 2012, elle a dis­paru.

Le sergent-chef de l’APD (Ancho­rage Police Depart­ment) confie l’affaire à Monique Doll qui vient de pas­ser dix ans à la lutte contre le tra­fic de stupéfiants.

Steve Payne, agent du FBI informé, n’est pas convaincu par l’idée d’une fugue. Il pro­pose ses ser­vices. Mais il lui faut attendre la fin de la jour­née pour que Doll le contacte. Elle est en pos­ses­sion d’images de vidéo­sur­veillance. On y voit la sil­houette d’un homme grand, la jeune fille lever les bras, éteindre les lumières. La scène dure dix-sept minutes avant qu’ils partent, l’homme ayant un bras sur les épaules de la jeune fille.

La traque d’informations, d’indices est très dif­fi­cile. Les images sont floues, peu par­lantes. Le télé­phone de Saman­tha reste intra­çable. Les atti­tudes louches de Duane, son petit ami depuis un an, de James, son père, mobi­lisent un temps les enquê­teurs. Son père alerte l’opinion et lance une cagnotte sur Internet.

C’est le 24 février que Duane reçoit un texto indi­quant où décou­vrir des élé­ments. Les poli­ciers trouvent des pho­tos de Saman­tha où elle semble vivante, et une demande de ran­çon de trente mille dol­lars à ver­ser sur le compte joint Duane-Samantha.

C’est ainsi que des retraits ont lieu dans dif­fé­rents états. C’est au Texas que des ran­gers, peuvent arrê­ter, pour un très mince motif, un homme s’appelant Israel Keyes, rési­dant à Ancho­rage. Les enquê­teurs, per­sua­dés qu’il s’agit du kid­nap­peur, ne dis­posent pas de preuves irré­fu­tables. Ils doivent abso­lu­ment le faire avouer rapidement…

C’est la dis­pa­ri­tion de cette jeune fille qui va per­mettre, grâce à la pug­na­cité de quelques enquê­teurs, de mettre la main sur un tueur en série que rien ne pou­vait faire soup­çon­ner. Ils vont décou­vrir, peu à peu, une dou­zaine de meurtres, crimes dont il assume la res­pon­sa­bi­lité mais qui n’est, sans doute, pas réel compte tenu des nom­breux endroits où cet indi­vidu sévis­sait sur le ter­ri­toire des États-Unis.

Mau­reen Cal­la­han, jour­na­liste d’investigation, aujourd’hui rédac­trice pour le New York Post, reprend toute l’enquête et détaille de façon remar­quable les dif­fé­rentes pistes sui­vies par les poli­ciers, com­ment ils s’y sont pris pour arrê­ter Israel Keyes.

Elle fait vivre les dif­fé­rentes hypo­thèses, la traque d’indices ténus, les inter­ven­tions, les inter­ro­ga­toires, les recherches tant de la part de l’APD que du FBI. Elle donne nombre d’extraits des inter­ro­ga­toires du cri­mi­nel, mais n’obère pas les dif­fi­cul­tés qu’ils ont ren­con­trées, les jeux de pou­voirs entre les ser­vices, même au sein de la jus­tice, les impli­ca­tions poli­tiques.

Elle dresse des por­traits exi­geants des enquê­teurs, expli­ci­tant leurs doutes, leurs démarches, leurs craintes, toutes les actions mises en œuvre pour abou­tir. Elle ne masque pas l’horreur qui sourd des aveux de cet homme, par ailleurs un com­pa­gnon atten­tif, un père aimant et un pro­fes­sion­nel compétent.

Ce livre mérite ample­ment Le Grand Prix de la Lit­té­ra­ture poli­cière pour la recons­ti­tu­tion de cette traque, pour l’explicitation détaillée du tra­vail des enquê­teurs, des per­sonnes ne dis­po­sant pas de tous les moyens mis à la dis­po­si­tion des acteurs dans les séries hollywoodiennes.

serge per­raud

Mau­reen Cal­la­han, Ame­ri­can Pre­da­tor (Ame­ri­can Pre­da­tor : The Hunt for the Most Meti­cu­lous Serial Killer of 21 st Cen­tury), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Corinne Daniel­lot, Édi­tions 10/18 n° 5819, coll. “Polar”, novembre 2022, 384 p. — 8,50 €.