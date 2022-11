Rodolphe & Christian Maucler, Simenon — Le Roman d’une vie

Les débuts lit­té­raires d’un géant…

Georges Sime­non est un des monu­ments de la lit­té­ra­ture du XXe siècle. Selon les esti­ma­tions de l’U.N.E.S.C.O., il a vendu plus de 500 mil­lions de ses 192 livres, 155 nou­velles et 25 ouvrages à carac­tère auto­bio­gra­phique.

Si sa vie est connue, les bio­gra­phies ne manquent pas, celles-ci s’intéressent sur­tout au roman­cier arrivé, quand il met en scène son célé­bris­sime com­mis­saire Jules Mai­gret. Ses débuts res­tent pour une grande part dans l’ombre. Et c’est cette ombre que Rodolphe sou­haite éclip­ser.

Le scé­na­riste entre­prend de racon­ter les grandes étapes de son enfance, de son ado­les­cence, ses pre­miers pas comme jour­na­liste jusqu’à ses pre­miers romans et l’arrivée de Maigret.

À Liège, en 1915, un père demande à son gar­çon, qui joue avec des sol­dats de plomb, ce qu’il compte faire plus tard quand il sera grand. Peut-être mili­taire, mais sa maman vou­drait qu’il embrasse la prê­trise. Ce qui l’ennuie dans cette acti­vité, c’est qu’ils sont sans femme.

Or, il aime bien les femmes, tout ce qu’elles cachent dans leurs cor­sages, et sous leurs jupes. Et puis, lec­teur insa­tiable, il aime­rait écrire des livres, inven­ter des his­toires.

C’est en vacances près d’Embourg qu’il ren­contre une jolie rousse de quinze ans qui l’initie aux plai­sirs de la chair.

Lorsque son père tombe malade, il arrête ses études pour tra­vailler. Ses expé­riences d’apprenti pâtis­sier, de com­mis de librai­rie, ne le séduisent pas. Il ose pous­ser la porte de La Gazette de Liège, ren­contre le direc­teur qui le recrute pour la rubrique faits divers. Chaque matin, il télé­phone aux com­mis­sa­riats pour connaître ce qui s’est passé dans la nuit. Ses petits papiers séduisent et on lui demande des billets d’humeur. Sa capa­cité à écrire vite et bien en fait un col­la­bo­ra­teur pré­cieux pour le jour­nal.

Mais il rêve de Paris… Si pro­fes­sion­nel­le­ment il est sur une voie ascen­dante, sa vie pri­vée est mou­ve­men­tée. Les femmes y occupent une grande place.

Le récit des pre­mières années éclaire celui qui va accé­der à la gloire lit­té­raire. Rodolphe raconte les grands évé­ne­ments de cette ascen­sion, son arri­vée à Paris, ses pre­miers papiers, ses nou­velles, les pre­miers livres, la nais­sance de Mai­gret. Paral­lè­le­ment il évoque sa vie pri­vée, ses envies, ses ren­contres, les femmes de sa vie comme Tigy, son épouse, Hen­riette, son amante. Il évoque José­phine Baker qui aurait été sa maî­tresse, son pari d’écrire un roman sous l’œil du public, dans une cage de verre…

C’est un récit docu­menté, qui donne une vision plus nuan­cée que celle de bio­gra­phies offi­cielles s’attachant à ne pas abi­mer la sta­tue du maître.

Le gra­phisme de Chris­tian Mau­cler fait mer­veille dans un style mi-réaliste, mi-caricatural avec ses traits dis­crets mis en valeur par l’aquarelle dont il fait un usage effi­cace.

Son héros est fort bien campé, avec ce qu’il faut d’expressivité et de ges­tuelle appropriée.

Avec cet album, les auteurs pro­posent un por­trait plus vivant, plus atta­chant, très agréable à décou­vrir, une bio­gra­phie des débuts de l’ascension vers un suc­cès planétaire.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Chris­tian Mau­cler (des­sin et cou­leur), Sime­non — Le Roman d’une vie, Édi­tions phi­léas, octobre 2022, 120 p. — 20,90 €.