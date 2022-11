Suzanne Doppelt, Et tout soudain en rien

L’image et son double

Tout part dans ce livre du chef-d’oeuvre de Miche­lan­gelo Anto­nioni, Blow up (1966). Ins­piré par un pho­to­graphe célèbre, le héros incarné par David Hemings, après un repor­tage photo sur les sans-abris, passe la mati­née dans un parc, et, attiré par la lumière, prend des cli­chés.

L’endroit est presque désert, sauf un couple qui s’embrasse. Le per­son­nage pho­to­gra­phie de loin. La femme l’aperçoit et lui réclame les néga­tifs, il s’esquive.

Elle le retrouve dans l’après-midi et il lui donne une pel­li­cule qui n’est pas la bonne. Il la déve­loppe et réa­lise des agran­dis­se­ments suc­ces­sifs. Il découvre un meurtre. Il se rend de nuit sur les lieux et découvre le cadavre que ses pho­to­gra­phies lui ont révélé. De retour chez lui, tous ses cli­chés et néga­tifs ont été volés.

Au petit matin, il retourne au parc pour pho­to­gra­phier le cadavre, mais celui-ci a dis­paru. Le pho­to­graphe a vu ce qu’il ne verra plus ou a cru voir ou n’a peut-être pas vu. Le parc est devenu un piège inouï pour son regard et l’énigme res­tera irrésolue.

C’est là une “matière” idéale pour Suzanne Dop­pelt. Dans son tra­vail pho­to­gra­phique, la ques­tion du regard a tou­jours été essen­tielle.

Grâce à la prose poé­tique, ce texte y revient autour d’un axe cen­tral, le parc lon­do­nien, dédou­blé, démul­ti­plié dans l’image, lieu d’apparition, de dis­pa­ri­tion, de méta­mor­phoses et de pers­pec­tives mul­tiples au milieu duquel le regard se perd.

Dans ce cor­pus incer­tain et lacu­naire, l’image est trai­tée comme à titre d’échantillon, jusqu’à plus rien depuis ses tré­fonds.

Reste ce qui émerge à peine, ce qui fait sur­face, pour un temps encore, jusqu’à ce qu’une trace du déses­poir laisse place à un vide océa­nique, un vide impré­gné d’une sorte de sen­ti­ment de dou­leur anes­thé­sié d’un pho­to­graphe dont le silence repré­sente le der­nier appel.

jean-paul gavard-perret

Suzanne Dop­pelt, Et tout sou­dain en rien, P.O.L édi­teur, Paris, 2022, 80 p. — 13,00 €.