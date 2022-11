Italian Panorama (exposition)

Surprises sur prises

Sous la direc­tion d’Alessia Gla­viano, direc­trice, res­pon­sable de Glo­bal Pho­to­Vogue, Italian Pano­rama pré­sente 25 artistes du pre­mier appel local de Pho­to­Vogue. Ils ont été sélec­tion­nés par un jury com­posé d’employés ita­liens de Condé Nast et d’experts visuels.

Ce pano­rama, est dédié à l’Italie en hom­mage aux ori­gines de Pho­to­Vogue. L’appel était ouvert à tous les genres (de la mode au docu­men­taire, à l’art et au repor­tage) et aux artistes s’exprimant dans tous les sup­ports, de la pho­to­gra­phie à la vidéo, en pas­sant par l’illustration, l’art 3D ou toute com­bi­nai­son de ces disciplines.

L’expo­si­tion révèle la nature mul­ti­cul­tu­relle et diver­si­fiée de l’Italie, à savoir quelque chose de trop sou­vent négligé, sous ou mal reconnu. Des pho­to­graphes tels que Ales­san­dra Leta, Andrea Baioni, Gian­Marco Porru, Karim El Mak­tafi, Sara Nico­medi sou­lèvent bien des lèvres de la repré­sen­ta­tion.

En consé­quence toute une nou­velle géné­ra­tion de créa­teurs d’images ita­liens émerge et une telle expo­si­tion per­met d’amplifier leur talent et leurs visions.

Dès lors, des récits en frag­ments s’emmanchent pour notre plai­sir mais aussi notre réflexion. Même lorsque la ten­ta­tion serait de dire :“Ah, ne me par­lez pas de ça !“

De tels artistes ignorent nos pré­ven­tions et tout devient magique, quels que soient les per­son­nages dans l’épreuve de la contra­dic­tion por­tée au rang d’éthique.

jean-paul gavard-perret

Ita­lian Pano­rama, Fes­ti­val Pho­to­Vogue 2022, BASE Milan, du 17 au 20 novembre 2022.