Christophe Arleston, Audrey Alwett & Mini Ludvin, Le Grimoire d’Elfie — t.03: “Malaventure en pain d’épices”

Un conte de Noël mouvementé…

Quoi de mieux que l’Alsace lorsqu’on sou­haite un décor tra­di­tion­nel de Noël ? C’est une région qui a su conser­ver des tra­di­tions sécu­laires en la matière. Les auteurs réunissent ainsi tout ce qui peut concou­rir à la magie de Noël depuis le mar­ché, les pâtis­se­ries incon­tour­nables, les contes et les légendes et tous les à-côtés qui illu­minent cette fête.

Elfie, fille d’une sor­cière, est un peu sor­cière grâce à son Gri­moire, un étrange ouvrage. Elle a deux sœurs, Magda 12 ans et Louette 18 ans. Elles ont perdu leur mère dans un incen­die et vivaient chez leur tante. Lorsque Louette a été majeure, elle a obtenu la garde des deux filles. Ayant ramené de Londres un bus rouge à impé­riale, elle l’a amé­nagé en librai­rie ambulante.

Depuis, elles sillonnent les routes. Après la Bre­tagne, la Pro­vence, elles sont en Alsace. Magda est en rogne car sa grande sœur a oublié d’acheter un calen­drier de l’Avent. C’est le moment où le moteur du bus décide de s’arrêter dans un grand bruit, mais tout près du vil­lage de Streu­sel­heim.

Elles sont secou­rues avec le trac­teur du père de Lorenz, une jeune motarde. Mais le gara­giste ne dis­pose pas de la pièce à chan­ger. Elles doivent donc res­ter sur place.

Elfie a repéré la pâtis­se­rie Suzelle construite en pain d’épices. Magda ne voit qu’une mai­son à colom­bages. À l’intérieur du maga­sin, Elfie mange un petit mor­ceau du mur, atti­rant l’attention de la jeune ser­veuse. Celle-ci lui révèle qu’elle voit la mai­son en pain d’épices parce qu’elle est une sor­cière. Faus­tine et Suzelle, sa mère, sont éga­le­ment des sor­cières. Les fillettes sym­pa­thisent. Mais Faus­tine est une Miss Catas­trophe. Et, quand pour répa­rer une bêtise, elle décide de faire mul­ti­plier son man­nele magique…

Dans le vil­lage, le trio se mêle à la popu­la­tion. Elfie, avec sa nou­velle amie, va mul­ti­plier les péri­pé­ties, met­tant les lieux en grand désordre, en dan­ger. C’est l’occasion, pour les auteurs, de glis­ser une bonne dose d’humour et quelques règles de bien-vivre ensemble.

Mais, outre la comé­die, ils font une place à la période très sombre que la région a vécu et aux évé­ne­ments qui auraient pu s’y dérou­ler.

Ils intègrent nombre de réfé­rences à la lit­té­ra­ture popu­laire, aux contes et légendes comme L’Apprenti sor­cier de Goethe, la mai­son en pâtis­se­rie de Han­sel et Gre­tel, les deux héros d’un conte des frères Grimm…

Mini Lud­vin et Hélène Lenoble assurent le gra­phisme, la pre­mière réa­li­sant le des­sin et la seconde, la mise en cou­leurs. Les per­son­nages de Mini Lud­vin, aux regards expres­sifs, sont faci­le­ment iden­ti­fiables et d’une belle pos­ture. Elle met en scène avec réus­site, des troupes de man­neles, une grande variété de situa­tions et soigne des décors qui n’ont rien à envier aux ori­gi­naux.

Les cou­leurs douces ou vives d’Hélène Lenoble accom­pagnent heu­reu­se­ment les actions et déter­minent les atmo­sphères tant fes­tives que dra­ma­tiques avec un bel effet.

Entre thé­ma­tiques fami­liales, res­sorts dra­ma­tiques, ambiances fes­tives et pro­blé­ma­tiques d’une magie mal contrô­lée, les auteurs signent un récit qui se découvre avec un immense plai­sir tant pour la diver­sité des actions que pour les planches par­ti­cu­liè­re­ment agréables au regard.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton et Audrey Alwett (scé­na­rio), Mini Lud­vin (des­sins), Hélène Lenoble (cou­leurs), Le Gri­moire d’Elfie — t.03 : Mal­aven­ture en pain d’épices, Bam­boo, label “Dra­koo”, novembre 2022, 80 p. — 15,90 €.