The Birth of British Rock — 1948–1962

Préludes et pre­miers accomplissements

Bruno Blum a conçu un ensemble remar­quable. Il met en évi­dence com­ment la “Bri­tish Inva­sion” qui allait révo­lu­tionné l’histoire du Rock n’est pas venue de nulle part.

Le pre­mier des 3 C.D. illustre ses racines venues du blues (avec Alexis Cor­ner), du boo­gie (Lisa Rozza) et du skiffle avec l’Ecossais Lon­nie Done­gan et d’un rock déjà digéré par les musi­ciens bri­tan­niques Tommy Steele).

Tout était donc en place pour que jaillissent d’abord les pré­ludes de cette “Inva­sion” avec entre autres Cliff Richard et les Sha­dows, Johnny Kid, les Drif­ters, etc. Ils allaient allu­mer les pre­mières mèches.

Mais le pétard explosa — et com­ment ! — avec par­fois les mêmes mais sur­tout les Beatles qui ren­voyèrent le rock amé­ri­cain à une révi­sion com­plète de ses don­nées premières.

Le choix des mor­ceaux rete­nus reste des plus impres­sion­nants. Se retrouve mis en évi­dence le pou­voir de feu de la musique anglaise. Dès les années 50, tout était déjà en place et les années 60 fina­li­sèrent ce qui devint un défer­le­ment.

Ces 3 C.D. sont à écou­ter abso­lu­ment pour com­prendre et appré­cier cette vague d’une période par­fois négli­gée mais qui construi­sait la révo­lu­tion musi­cale en marche. Elle allait conqué­rir le monde.

jean-paul gavard-perret

The Birth of Bri­tish Rock — 1948–1962, label Fré­meaux et Asso­ciés, 3 C.D., 2022.