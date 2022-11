Jacques Saussey, L’Aigle noir

Bien loin de l’image de carte postale…

Le roman­cier délaisse son couple de héros pré­fé­rés, Daniel Magne et Lisa Hes­lin, à qui il a consa­cré sept romans, pour un nou­veau per­son­nage, Paul Kess­ler. C’est un flic qui a pris sa retraite à cinquante-six ans après un ter­rible drame per­son­nel.

L’auteur l’emmène dans un cadre pas vrai­ment enchan­teur de l’île de La Réunion.

Tout com­mence en 2016 quand Sogbe, un jeune cha­man, doit suivre son ini­tia­tion. Pen­dant son périple, il arrive au bord du lac Volta au Ghana. Il est fas­ciné par une femme endor­mie sur la plage, femme qu’il prend pour sa mère. Lorsqu’il se rend compte de son erreur, il lui tranche la tête et emmène la petite fille qui jouait tout près.

À Tou­lon, en 2020, Hubert Bour­don­nais, par le bais d’un ami, fait inter­ve­nir Paul pour que cessent les “acci­dents” occa­sion­nés par un petit cadre sur des ouvriers étran­gers. Mais le véri­table but d’Hubert est de le faire enquê­ter sur la mort, offi­ciel­le­ment acci­den­telle, de son fils unique dans le crash de son hélicoptère.

À La réunion, à l’école Jacques Brel, Jean-Denis Pavadé, tout nou­veau pro­fes­seur des écoles, découvre les des­sins de monstres de la petite Louna et des traces de coups sur son corps malingre.

Paul Kess­ler finit par accep­ter et, sur place, s’installe dans la mai­son qu’occupait le fils Bour­don­nais. Dans l’avion, il a fait connais­sance d’Ida, une native.

Jean-Denis est assas­siné alors qu’il se baigne dans l’océan. Lorsque Paul rend visite à Ida, celle-ci est très inquiète car Jean-Denis, son neveu, ne répond pas à ses appels télé­pho­niques.

Et, quand le petit para­dis se trans­forme en enfer, Paul va devoir com­battre des forces bien sombres…

L’intrigue est struc­tu­rée avec de nom­breux inter­ve­nants sur des par­cours qui semblent dif­fé­rents mais dont on se doute qu’ils vont, à un moment ou à un autre, se tan­gen­ter, se téles­co­per, se confondre.

Mais, quels peuvent être les liens entre un jeune Togo­lais cou­pable d’un double meurtre au Ghana, une petite fille ter­ro­ri­sée par ce qu’elle vit, l’assassinant d’un ensei­gnant et un jeune héri­tier d’une belle entre­prise, plus proche du jet-setter que de l’austère gestionnaire ?

Pour ce nou­veau roman, Jacques Saus­sey anime un ex-flic, une sacrée poin­ture de la Crim’ de Lyon qui, ravagé par la perte de son épouse et de son fils unique, a tout aban­donné pour s’installer près du lieu où ils reposent. Cepen­dant, il reste un flic avec ses réflexes et sa capa­cité de déduc­tion.

C’est parce qu’il connaît ce drame qu’Hubert Bour­don­nais veut uti­li­ser ses com­pé­tences pour éclair­cir les condi­tions de la mort de son propre fils. Il espère que Paul, motivé par sa propre situa­tion, va tout faire pour mener des inves­ti­ga­tions et appro­cher la vérité.

Avec ce per­son­nage prin­ci­pal, une gale­rie de pro­ta­go­nistes étof­fée où cha­cun est patiem­ment conçu tant au point de vue carac­tère que psy­cho­lo­gique, le roman­cier déve­loppe une his­toire dure, cruelle, ne se com­plai­sant pas que sur le sable des lagons enchan­teurs. Il met en scène la cri­mi­na­lité la plus endur­cie et la plus vile, entre tra­fics, sectes et per­ver­sions.

Le titre de l’ouvrage est-il un hom­mage à la célèbre chan­son de Bar­bara, un texte à la fois magni­fique et poi­gnant ?L’auteur pointe en tout cas avec humour et jus­tesse, nombre des tra­vers de ses contem­po­rains comme le font, par exemple, ceux qui se lèvent à peine l’avion immo­bi­lisé pour attendre dans l’allée cen­trale, puis devant un tapis rou­lant l’arrivée des bagages.

Avec ce nou­veau livre, Jacques Saus­sey donne un récit âpre, ter­rible, violent, dans un uni­vers où tout pour­rait inci­ter au plai­sir de vivre, avec un nou­veau héros que l’on aimera retrou­ver dans d’autres enquêtes.

serge per­raud

Jacques Saus­sey, L’Aigle noir, Fleuve noir, coll. “Thril­lers”, octobre 2022, 528 p. — 22,90 €.