Arthur de Pins, Zombillénium — t.06 : “Sabbath Grand Derby”

Un modèle de télé­réa­lité infernal !

Zombillé­nium, comme son nom ne le laisse pas pré­ju­ger, est un parc d’attractions aty­pique. Le per­son­nel est com­posé de monstres enga­gés pour l’éternité. Les visi­teurs humains ignorent que leur âme, tant qu’ils sont dans les lieux, appar­tient à Behe­moth, l’entité dia­bo­lique pro­prié­taire du parc.

La saga s’articule autour de trois prin­ci­paux acteurs à savoir, Gret­chen Webb, l’héroïne, une sor­cière dont le balai est monté sur un ska­te­board. Sa mère est enchaî­née dans le tré­fonds du parc et son père n’est autre que Behe­moth. Elle a vécu avec Auré­lien Zah­ner, un humain mort dans un acci­dent de la route, qui peut prendre la forme d’un diable impres­sion­nant sous le nom de Bapho­met. Lucie/Charlotte est deve­nue l’ennemie jurée de Gret­chen, une rivale adepte du vau­dou et de la perfidie.

Autour de ce trio gra­vitent Asta­roth l’amoureux transi de Gret­chen, Léo­nie une poli­cière, Behé­mond Jag­gar de Rocham­beau, un vrai méchant et toute une série de per­son­nages secon­daires des plus inté­res­sants.

La devise offi­cielle est l’âme. La richesse, donc le pou­voir, se compte en nombre d’âmes possédées.

The Hell Eco­no­mics place sur sa Une un camem­bert mon­trant la répar­ti­tion des capi­taux. Aucun action­naire n’a la majo­rité pour diri­ger le Parc. Si Behe­moth en pos­sède le plus, il est talonné, à quelques uni­tés près, par Bapho­met. Il ne reste qu’une seule solu­tion, lan­cer le Sab­bat Grand Derby. Ce jeu, qui s’inspire de la télé­réa­lité, met en com­pé­ti­tion des sor­cières qui s’affrontent pour s’approprier les âmes des humains rete­nus pri­son­niers et aug­men­ter le capi­tal de leurs spon­sors. Tous les coups sont per­mis.

Cepen­dant, Gret­chen veut réa­li­ser le plan conçu avec Auré­lien pour libé­rer les âmes et par consé­quent, libé­rer sa mère. Elle va devoir entrer dans l’arène. Mais la concur­rence est rude dans ce jeu violent…

Cet album, le sixième de la série, est pré­senté comme le grand final, un récit qui doit clore les luttes que se livrent dif­fé­rentes couches de cette société infer­nale. En effet, la lutte des classes est un des thèmes majeurs de la série. C’est la des­crip­tion de l’exploitation des monstres par des patrons assoif­fés de pro­fits. Avec son récit démo­niaque, Arthur de Pins donne une cri­tique viru­lente contre le capi­ta­lisme et la société de consom­ma­tion qui en résulte.

S’il choi­sit les envi­rons de Valen­ciennes pour implan­ter son parc, ce n’est pas uni­que­ment parce que le ter­rain s’y prête comme le cli­mat, mais parce que c’est un haut-lieu des luttes sociales. C’est le cadre, par exemple, de Ger­mi­nal, le ter­rible roman d’Emile Zola.

Le scé­na­riste pro­pose de nom­breuses femmes fortes pour faire vivre son récit. Il estime impor­tant que ces femmes s’affirment, que ce soient Gret­chen, Léo­nie, Char­lotte dans ce monde que les démons mas­cu­lins veulent domi­ner. Il place beau­coup d’humour, tant dans les répliques, les dia­logues enle­vés que les situa­tions.

Le gra­phisme est par­ti­cu­liè­re­ment attrayant avec ce côté réa­liste met­tant en images une kyrielle de monstres, dont cer­tains sont atta­chants. L’auteur n’hésite à des­si­ner des foules et offre des décors de toute beauté, le tout ren­forcé par une colo­ri­sa­tion des plus justes.

Une série aty­pique qui vaut le détour pour l’innovation et la créa­ti­vité dont fait preuve Arthur de Pins et pour la manière dont il déve­loppe des thèmes tout à fait d’actualité dans cette civi­li­sa­tion occidentale.

serge per­raud

Arthur de Pins, Zom­billé­nium — t.06 : Sab­bath Grand Derby, Dupuis, coll. “Tous Publics”, octobre 2022, 56 p. — 14,95 €.