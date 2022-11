Louis-Michel de Vaulchier, Capsules (exposition)

Dépla­ce­ments

Dans un lieu très par­ti­cu­lier, une librairie-galerie située à Mont­par­nasse, sous la célèbre aca­dé­mie de la Grande Chau­mière fré­quen­tée par de nom­breux artistes célèbres venus s’exercer au des­sin de nu, Jean-Michel de Vaul­chier pré­sente entre autres un cahier de des­sins défini ainsi : “Peter Handke / L’HISTOIRE DU CRAYON / Gal­li­mard”. Il est consti­tué de 260 pages de notes, évé­ne­ments quo­ti­diens et condi­tion de l’écrivain.

“Dans les marges, tout en lisant, j’installe des notes gra­phiques, rapides des­sins au stylo sans autres qua­li­tés que d’être exé­cu­tés sur le coup, comme pour de pas­sage à cet endroit, par­cou­rir de visu le texte.” écrit le créa­teur dont ces notes gra­phiques qui sont consi­dé­rées comme des esquisses pré­pa­ra­toires à l’exécution des “tableaux” mon­trés dans le cahier.

Existe donc là une car­to­gra­phie et une topo­gra­phie de l’écrivain, de ses textes et de ses lieux. Un tel cahier “dit” un centre ima­giné et imagé non sans rete­nue et en écho au sujet. Se découvre com­ment de Vaul­chier “voit” les choses. Il les annule d’une cer­taine manière au pro­fit de celui de l’écriture. L’artiste et écri­vain conti­nue de la sorte à créer des mises en abymes par divers effets de pans et de prises dans la lignée de Mate­la­ma­tique des genres mais sous un autre angle.

Son tra­vail reste tou­jours aussi pro­fond en ses décou­pages. Une nou­velle fois, l’auteur y per­cute la langue non sans humour et jeu — autant de langue que de gra­phisme. Il fait bou­ger les lignes et les mots dans ce qui devient, par le des­sin, une œuvre en cours selon un “let­trisme” d’un nou­veau genre.

Il se rap­proche autant de l’appel que du silence dans ce “récit” adja­cent à celui d’origine.

jean-paul gavard-perret

Louis-Michel de Vaul­chier, Cap­sules, Librairie-galerie A Bal­zac A Rodin, Paris, du 23 novembre au 3 décembre 2022.