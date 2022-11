Paul Jankowski, Tous contre tous. L’hiver 1933 et les origines de la Seconde Guerre mondiale

Le tour­nant de l’hiver 1932–1933

Le livre de Paul Jan­kowski, extrê­me­ment dense en infor­ma­tions et écrit comme savent le faire les his­to­riens anglo-saxons, se penche sur une période courte, un hiver, celui de 1932–1933, qui selon lui aurait consti­tué un tour­nant. Lequel ? Celui où la période de l’après-guerre devient celle de l’avant-guerre.

Où l’on passe des illu­sions des années 1920 aux dures menaces des années 1930. Où les grandes puis­sances aban­donnent pour de bon la poli­tique de sécu­rité col­lec­tive cen­trée autour de la SDN pour des poli­tiques plus égoïstes et/ou agres­sives. Avec comme point cen­tral non pas l’arrivée au pou­voir de Hit­ler mais les confé­rences de Genève et de Lau­sanne de 1932, les­quelles consti­tuent une sorte de fil conduc­teur de l’ouvrage.

L’auteur passe au crible l’ensemble des grandes puis­sances mais aussi des petits pays d’Europe cen­trale, pris en étau entre le Reich, l’URSS et leurs propres inté­rêts. Les Etats-Unis se replient sur la crise qui les lamine et portent au pou­voir un Roo­se­velt peu pré­oc­cupé des affaires mon­diales. L’URSS entame un réar­me­ment qui coexiste certes avec une inser­tion dans l’atmosphère de la SDN mais révèle en fait des des­seins bien peu paci­fiques.

L’Italie de Mus­so­lini fran­chit un pas déci­sif qui la porte vers l’invasion de l’Ethiopie. La France s’enfonce dans l’instabilité, le Royaume-Uni dans les illu­sions de l’appeasement. Le Japon digère l’annexion de la Mand­chou­rie dont l’occupation ouvre la voie aux poli­tiques de conquêtes des Etats auto­ri­taires et à l’absence de réponses de la part des Occidentaux.

La ques­tion des dettes de guerre et des répa­ra­tions, véri­table poi­son des rela­tions inter­na­tio­nales pen­dant les Années folles, occupe une place impor­tante dans les ana­lyses de l’auteur qui démontre leur influence dans l’inexorable éloi­gne­ment entre Washing­ton et les démo­cra­ties euro­péennes, sur­tout la France. Et on lira avec inté­rêt le cha­pitre sur le regard porté par la presse étran­gère sur le Reich qui démontre que les vio­lences du nou­veau régime occu­paient déjà une bonne place dans les articles et l’information de l’opinion publique.

Et on saura gré à l’auteur d’insister sur la dif­fé­rence de trai­te­ment entre ces vio­lences et celles à l’œuvre en URSS, tues ou mino­rées. Déjà…

Un livre dense donc et une thèse convaincante.

fre­de­ric le moal

Paul Jan­kowski, Tous contre tous. L’hiver 1933 et les ori­gines de la Seconde Guerre mon­diale, Passés/Composés, octobre 2022, 384 p. — 25,00 €.