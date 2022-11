Collectif, L’Île rebelle — Anthologie de poésie britannique au tournant du XXIème siècle

Surpre­nante Albion

Cette antho­lo­gie sub­jec­tive de Mar­tine de Clerc per­met d’apprécier les nom­breuses par­ti­cu­la­ri­tés de la poé­sie des der­nières décen­nies d’Angleterre, de Galles et d’Écosse.

A l’opposé du sym­bo­lisme et du for­ma­lisme hexa­go­naux, la poé­sie bri­tan­nique est sou­vent nar­ra­tive et propre à sol­li­ci­ter l’humour ou encore le registre social.

Nouveauté ici : le pre­mier est le fait des femmes d’ailleurs bien repré­sen­tées dans le livre qui prend la suite de l’anthologie de la Pléiade. Se retrouvent des poètes connus tels que le prix Nobel Derek Wal­cott, Geof­frey Hill, Tony Har­ri­son ou Carol Ann Duffy.

Néan­moins, la plu­part des cin­quante poètes pré­sen­tés sont des décou­vertes pour le public francophone.

L’ins­pi­ra­tion semble sou­vent sor­tir du man­teau et s’affiche fié­rote mais sans excès de lyrisme comme si celui-ci s’arrêtait au milieu du gué de la Manche. Preuve du moder­nisme de l’insularité sou­li­gné dans sa pré­face par Jacques Dar­ras.

Et si la poé­sie garde un rôle mineur, elle frotte le sol bri­tan­nique pour ins­crire une fronde par­ti­cu­lière comme le font par exemple Elaine Fein­stein, Roy Fischer, Wendy Cope ou Ruth Fainlight.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, L’Île rebelle — Antho­lo­gie de poé­sie bri­tan­nique au tour­nant du XXIème siècle, tra­duit de l’anglais par Mar­tine De Clercq & Jacques Dar­ras, édi­tion bilingue, Poésie/Gallimard, Paris, 1er décembre 2022, 560p. — 15,00 €.