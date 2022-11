Maurice Denis, Ecrits sur les Nabis

Maurice Denis l’ouvreur

Maurice Denis, né en 1870, mort en 1943, est l’un des peintres fon­da­teurs du mou­ve­ment des Nabis.

En rup­ture avec les repré­sen­ta­tions artis­tiques de l’époque, ils vont libé­rer la voie vers une pein­ture moderne, sym­bo­liste et éman­ci­pée de toutes les règles qu’impose leur mimétisme.

Dans ce livre est rap­pe­lée entre autres la nais­sance du mou­ve­ment : “C’est alors, dans ces moments de lutte et d’enthousiasme, que Séru­sier eut l’idée de nous réunir pério­di­que­ment autour de la table modeste d’un bis­trot du pas­sage Brady, voi­sin de l’atelier Julian. Ce furent les dîners des Nabis ou Nebiim – les pro­phètes, en hébreu.“

Le groupe trou­vait alors un nom pres­ti­gieux qui accor­dait à ses membres le sta­tut d’initiés d’une sorte de société secrète mys­tique, prophétique.

Les Écrits sur les Nabis ras­semblent les écrits théo­riques de l’artiste sur le mou­ve­ment nabi et les por­traits des amis : Séru­sier, Bon­nard, Vuillard, Ker-Xavier Rous­sel, Lacombe, etc.. Ces textes, à la publi­ca­tion secrète ou oubliée, sont les reflets d’une époque emblé­ma­tique pour l’histoire des arts, celle des pre­mières avant-gardes qui allaient bien­tôt bou­le­ver­ser l’art et sa repré­sen­ta­tion du monde.

Dès lors, la défi­ni­tion de Denis - “Se rap­pe­ler qu’un tableau est essen­tiel­le­ment une sur­face plane recou­verte de cou­leurs en un cer­tain ordre assem­blées” -, éri­gée en dogme et qui fit long­temps écran à son œuvre, se trouve précisée.

Les textes sou­lignent les dif­fé­rentes facettes de l’artiste : la pein­ture avec des sujets inti­mistes, les chef-d’œuvres Nabis et sym­bo­listes, les pein­tures monu­men­tales qui illus­trent un nou­veau clas­si­cisme, le des­sin avec son tra­vail d’illustrateur, la dimen­sion théo­rique avec son acti­vité d’écrivain. De même que ses liens avec les sphères lit­té­raire et musi­cale.

Se retrouvent aussi le sens et l’objectif des “belles icônes” carac­té­ri­sées par l’émotion de l’instant, puis du “nou­veau clas­si­cisme” res­senti devant les Raphaël du Vati­can et “la secrète inquié­tude” qui cor­res­pond au temps des décors et au pro­sé­ly­tisme des Ate­liers d’art sacré.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Denis, Ecrits sur les Nabis, Pré­face, éta­blis­se­ment des textes et anno­ta­tions de Juliette Sol­vès, Illus­tra­tions de Mau­rice Denis, Fata Mor­gana, coll Biblio­thèque artis­tique et lit­té­raire, Font­froide le Haut, 2022, 128 p. — 20,00 €.