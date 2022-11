Davide Interrante, Lumières et ombres de la Sicile

Théâtre expres­sion­niste

Pour célé­brer Palerme, Davide Inter­rante scé­na­rise la ville pour le trans­for­mer en théâtre d’ombres et de lumières par le choix d’un noir et blanc propre à dra­ma­ti­ser la cité.

“Auto­di­dacte et éter­nel ama­teur” comme il aime à se défi­nir, le pho­to­graphe crée des prises de vue qui ne sont pas néan­moins le fruit de l’instinct, mais d’un regard nourri d’expériences cultu­relles, phy­siques et émotionnelles.

Marchant dans Palerme, le pho­to­graphe pro­voque le hasard afin que son regard de Sici­lien sur la Sicile sublime mais aussi sou­ligne une misère qui est celle d’un peuple sem­blable sur ce plan à bien des autres. Le noir et blanc sou­ligne la contra­dic­tion d’une ville de lumière et d’ombre, de comé­die et de tra­gé­die, d’amour et de mort, de diurne et de nocturne.

jean-paul gavard-perret

Davide Inter­rante, Lumières et ombres de la Sicile, 2022, https://www.instagram.com/davide_interrante/