Sylvain Runberg, Olivier Truc, Gaël Branchereau & Damour, La Source — t.01 : “La Gardienne du Talion”

Plus qu’un énième récit post-apocalyptique…

Une com­mu­nauté, fon­dée sur des bases nou­velles, s’est ins­tal­lée en zone rurale.

Les nou­velles règles éra­diquent la vio­lence, les chefs, les dieux et les secrets.

En 2045, dix-ans après le début de l’Effondrement, un groupe de vigies de la Source, sur des échasses, admire le lever du soleil. Une fumée mobi­lise leur atten­tion. La mai­son de Josef et Rosa est en feu. Des ruines fumantes, trois corps car­bo­ni­sés sont extraits, le père et les deux enfants. Rosa est retrou­vée au bord du ruis­seau, un cru­ci­fix planté dans la gorge.

C’est l’effroi car très vite il est prouvé que Josef a été assas­siné. Or, il est l’herboriste de la com­mu­nauté et le seul capable de soi­gner les nom­breux malades tou­chés par l’épidémie de gastro-intestinale.

Il faut trou­ver le ou les cou­pables. Mais les vigies sont for­melles : per­sonne n’est entré dans le vil­lage pen­dant la nuit. Daniel demande une enquête et qui, mieux que Rachel est capable d’investiguer? Celle-ci com­mence par refu­ser fer­me­ment, ne vou­lant s’occuper que de ses bre­bis.

Des habi­tants veulent faire dis­tri­buer les quelques armes et la ten­sion monte dans cette com­mu­nauté. Il faut trou­ver un nou­vel her­bo­riste et, comme le sug­gère Ibra­him, deman­der à Selma de reve­nir bien qu’elle ait quitté le groupe depuis cinq ans après avoir été accu­sée de meurtre. Rachel, en ques­tion­nant les uns et les autres, s’aperçoit que les règles sont bien bat­tues en brèche…

Une catas­trophe, l’Effondrement, amène les humains sur­vi­vants à se regrou­per pour ten­ter de sur­vivre en ins­ti­tuant les bases d’une nou­velle société, puisque l’ancienne a échoué. Il faut aban­don­ner ses idées, ses opi­nions pour être accepté dans ce refuge. Les auteurs, pour l’instant, sont peu pro­lixes sur l’extérieur et sur les dan­gers qui peuvent en jaillir.

Si tous sont égaux, émergent cepen­dant quelques per­son­nages tels Daniel, un prêtre défro­qué, Rachel, une ancienne poli­cière, l’Épouvantail… Ce der­nier est un indi­vidu qui vit seul non loin du vil­lage, impré­vi­sible. Il vient pré­le­ver une bre­bis de loin en loin mais il est toléré car il éloigne d’autres rodeurs, fai­sant, avec ses chiens sau­vages, peur à tout le monde. Aussi pour­quoi, lorsqu’il regarde les habi­ta­tions depuis le haut d’un pro­mon­toire, a-t-il la larme à l’œil ?

Le titre est ambigu, mais son sens et sa rai­son trouvent réponse dans l’album.

Trois scé­na­ristes éla­borent ce récit. Outre Syl­vain Run­berg, bien connu des bédé­philes ama­teurs des scé­na­rii solides, Oli­vier Truc jour­na­liste, roman­cier, réa­li­sa­teur de docu­men­taires et Gilles Bran­che­reau, jour­na­liste à l’Agence France-Presse.

Autour d’assassinats, ces scé­na­ristes déve­loppent en un huis clos, les inter­fé­rences des carac­tères, les effets de cette menace sur les opi­nions et les émo­tions qu’elle sus­cite, cer­tains n’hésitant pas à vou­loir faire sau­ter les règles et reve­nir au monde d’avant.

Le des­sin de Damour aux traits éner­giques, syn­thé­tiques reste un peu figé, l’expressivité étant très sou­vent exté­rieure aux visages, aux atti­tudes. Mais sa gale­rie de pro­ta­go­nistes est bien iden­ti­fiable par leurs acces­soires, que ce soit des lunettes, des cas­quettes, des che­ve­lures.

C’est Greg Lofé qui assure une mise en cou­leurs de fac­ture clas­sique, met­tant en avant des teintes neutres comme pour­raient l’être celles d’une société rurale post-cataclysmique.

Dans ce pre­mier tome du dip­tyque, les auteurs mettent en place un huis clos remar­quable de ten­sion où les sen­ti­ments s’exacerbent.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg, Oli­vier Truc, Gaël Bran­che­reau (scé­na­rio), Damour (des­sin) & Greg Lofé (cou­leurs), La Source — t.01 : La Gar­dienne du Talion, Édi­tions Phi­léas, août 2022, 88 p. — 18,90 €.