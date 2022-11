Ottavio Marino, In the Orion skies

Les plages célestes

Né à Cas­sano, Otta­vio Marino se consacre pen­dant de nom­breuses années à la concep­tion archi­tec­tu­rale puis com­mence à réa­li­ser des pro­jets cultu­rels. En 2014, il pré­sente sa pre­mière expo­si­tion “In lumine Dei / Romeo & Juliet” et est sélec­tionné par Vogue Ita­lia dans le cadre du pro­jet Pho­to­Vogue.

La revue com­mence à publier ses pho­tos en par­ti­cu­lier ses superbes por­traits de femmes hors normes..

Il ne cesse de créer et lan­cer de nou­veaux pro­jets pho­to­gra­phiques, dont “Magna Gre­cia”, dédié à sa terre, “Illu­mi­nata”, “Les géo­mé­tries de l’absence” pro­jet dédié aux poètes amé­ri­cains Walt Whit­man et Emily Dickin­son, “Win­ter Over­ture” “Dan­cing with Caravage” .

Sa série “In the Orion skies” est un voyage qui tra­verse la mer et le ciel d’Orion dans les froides nuits d’hiver lorsque les étoiles sont les plus brillantes dans le ciel sombre. S’y découvrent aussi des feux qui s’allument sur une plage la nuit.

Les étoiles d’Orion deviennent des com­pagnes de voyage et repré­sentent les espoirs sur une plage incon­nue et dans une “his­toire de la perte et de la dou­leur. C’est l’histoire d’une terre per­due et d’un débar­que­ment dans de nou­velles terres incon­nues”, écrit le photographe.

Sous le réel jaillissent des pay­sages méta­phy­siques d’un monde nou­veau. Ils deviennent des visions d’un enfer de Dante mais aussi de son para­dis peut-être à retrouver.

jean-paul gavard-perret

Otta­vio Marino, In the Orion skies, 2022, instagram.com/ottavio_marino.