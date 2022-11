Elisabeth Morcellet,Duo Mi-Clos

Les mor­ce­lés

Aimer, yeux fer­més, yeux ouverts pen­dant vingt ans implique et par un si long temps un prin­cipe d’incertitude.

Moins dans le mari­vau­dage des sen­ti­ments que par les silences aux­quels se confrontent les deux par­ti­cules élé­men­taires d’un couple jusqu’au moment où “la vie se fait ani­mal” - sachant qu’après, néan­moins, des choses pour­raient se pas­ser puisqu’il fera encore jour et amour.

Avant ce moment, l’auteure explore des zones de sépa­ra­tion. Par­fois tout semble se déli­ter, par­fois la bouche revient. Et le livre devient une sorte de jour­nal intimes d’allées et venues. La femme s’en rend par­fois malade — bien plus que son com­pa­gnon.

C’est le lot d’une vie trou­blante sem­blable à bien d’autres, entre désir de liberté, pour laquelle et pour la pri­son­nière volon­taire existe bien peu de marges. Tou­te­fois, il s’agit d’être soi avec l’autre mais dans un cer­tain brouillage au sein de l’usure du temps. Même si les deux amants se sont éloi­gnés pour en évi­ter l’effet.

Reste que pré­ser­ver son alté­rité dans l’autre n’est pas simple. Une sépa­ra­tion fait espé­rer la proxi­mité. Mais sou­vent tout semble coupé entre les ani­maux humains qui refusent d’être des bêtes de somme rivées à leur bran­card. Cepen­dant, le che­min est âpre et le style sac­cadé du récit le sou­ligne.

Il ne cesse de faire bas­cu­ler d’un pôle à l’autre sans tou­te­fois que le trop gla­cial ou le trop brû­lant s’immiscent entre ce qui lâche et retient le “renard”. Pro­me­neur trop curieux et pri­me­sau­tier aux yeux de sa com­pagne, il se demande par­fois quelle mouche a bien pu la piquer. Elle lui adresse ses jéré­miades même si, aux yeux de son homme ‚elle semble com­blée. Il ne com­prend pas tou­jours que ce n’est que d’un vide et qu’il lui faudra(it) la combler.

jean-paul gavard-perret

Eli­sa­beth Mor­cel­let, Duo Mi-Clos, Edi­tions Uni­cité, Saint-Chéron, 96 p.- 13,00 €.