Gilles Legardinier, Le Secret de la cité sans soleil

Aven­tures et grande Histoire…

Par sa sin­gu­la­rité et son his­toire, la for­te­resse de Mon­sé­gur enflamme les ima­gi­na­tions. Et celle de Gilles Legar­di­nier n’a pas échappé à cette règle il y a quelque trente ans.

Tou­te­fois, rien ne le pré­des­ti­nait à l’écriture, lui qui évo­luait dans l’univers du cinéma. Et pourtant…

Alors qu’il fait un foo­ting sur les bords de la Seine, avec son ami Nathan, une bombe explose. C’est un atten­tat des­tiné à tuer le nar­ra­teur du récit. Il en réchappe non sans dom­mages, ainsi que son ami. Or, ce nar­ra­teur fait par­tie d’une Groupe où, lorsqu’un élé­ment est visé, le plus simple et le plus effi­cace pour sa sécu­rité, est de le faire mou­rir. Il dis­pa­raît, n’a plus de contacts avec per­sonne, même ses proches.

Il ne peut se résoudre à une telle extré­mité et obtient de mener à son terme la mis­sion com­men­cée quelque quatre ans aupa­ra­vant.

Il part pour Chartres, un haut lieu spi­ri­tuel, et rejoint le pres­by­tère où réside Benoît. C’est de là qu’il envoie cher­cher Nathan alors que celui-ci vient d’échapper à des pour­sui­vants, l’un d’eux ayant même sorti une arme. Effaré, Nathan découvre alors l’univers dans lequel se meut son ami, un uni­vers sou­ter­rain où une guerre fait rage pour s’approprier des connais­sances. Les uns veulent les uti­li­ser pour le bien de l’humanité, les autres pour les trans­for­mer en sources de pro­fits obs­cènes.

C’est pour­quoi le duo doit par­tir pour Mon­sé­gur où, sous le pro­mon­toire, a été décou­vert un labo­ra­toire vieux de huit siècles. Mais les enne­mis sont déjà sur place à quelques dis­tances, dotés de moyens d’explorations destructeurs…

Le roman a été écrit et publié il y a quelques décen­nies sans ren­con­trer un grand suc­cès. Mais l’auteur reconnu aujourd’hui a sou­haité renouer avec cette “pre­mière marche” et pro­pose une réécri­ture tout en pro­té­geant l’essence qui le consti­tuait.

Le livre met en scène de nom­breux sujets. L’idée prin­ci­pale est la connais­sance oubliée, per­due, cachée, celle de nom­breux éru­dits qui ont appro­ché des décou­vertes scien­ti­fiques. Quel plus beau cadre alors que celui de Mont­sé­gur avec son pro­mon­toire riche en grottes, failles, cre­vasses. Au concept prin­ci­pal s’attache deux grandes constantes du Moyen Âge, les Tem­pliers et les Cathares. Et paral­lè­le­ment, il livre un hymne à l’amitié, au compagnonnage.

Avec tous ces élé­ments, avec son art du récit, l’auteur offre un roman d‘action où se mêlent réflexions sur la nature humaine, sur l’humanité et sa course vers l’abime avec le gas­pillage des richesses de la Terre pour le seul pro­fit de quelques indi­vi­dus.

C’est d’abord un roman d’aventures car les prin­ci­paux per­son­nages doivent payer de leur per­sonne, un livre riche en trou­vailles tech­niques avec la mise en scène, dans cette cité sou­ter­raine, d’un cer­tain nombre de savoir-faire de l’époque médié­vale. Legar­di­nier revient sur l’épopée cathare, le révolte des Albi­geois, le siège de Mon­sé­gur et sur cet ordre des Tem­pliers qui, aujourd’hui encore, fas­cine pour ce qu’ils ont construit avec les moyens dont ils disposaient.

Le Secret de la cité sans soleil se révèle d’un bel inté­rêt pour cette quête pas­sion­nante à la croi­sée de genres, por­tée par des fon­da­men­taux du roman d’aventures ésotériques.

serge per­raud

Gilles Legar­di­nier, Le Secret de la cité sans soleil, Flam­ma­rion, octobre 2022, 480 p. — 19,90 €.