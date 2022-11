Patrick Prugne, Pocahontas

Inspiré de la véri­table histoire…

Après la décou­verte du Nou­veau Monde par Colomb, Les Espa­gnols et les Por­tu­gais, qui ont la supré­ma­tie sur la quasi-totalité des éten­dues mari­times du globe, se sont ins­tal­lés dans ces nou­veaux ter­ri­toires avec plus ou moins de bon­heur pour les autoch­tones.

Fran­çais et Anglais, dans cette com­pé­ti­tion, sont à la traîne. Dans une Angle­terre exsangue, ces nou­velles terres font rêver. Un jour de l’hiver 1607, trois vais­seaux sous les ordres de l’amiral New­port mettent le cap sur l’Amérique.

Le récit débute quatre ans plus tard, en juillet 1621 sur les côtes de Vir­gi­nie. Une barque char­gée de sol­dats rejoint un groupe de Pow­ha­tan conduits par Pamuik, leur chef. Ils doivent aller à James­town pour signer un traité qui assu­rera une paix éter­nelle dans la région. Mais Pamuik pro­pose à son inter­lo­cu­teur de par­ler, celui-ci a tant de choses à com­prendre.

Le récit revient le 14 mai 1607 quand deux chas­seurs Pow­ha­tan voient avec sur­prise sur­gir un vais­seau qui vient d’échapper aux navires espa­gnols. Parmi ceux qui débarquent, il y a le capi­taine John Smith qui doit être pendu pour muti­ne­rie. Parce qu’il est un sol­dat aguerri, l’amiral inter­vient pour le libé­rer.

Dans la tribu Pow­ha­tan, une jeune fille est très curieuse de voir ces nou­veaux venus. Elle convainc son frère Pamuik de l’emmener avec lui quand il va les sur­veiller.

De son côté Smith patrouille aux alen­tours du fort en construc­tion. C’est Poca­hon­tas (Petite Espiègle) qui va se mon­trer. Il reste sans réac­tion la dévo­rant des yeux…

L’his­toire inter­roge sur la colo­ni­sa­tion, sur le fait de voir arri­ver des étran­gers qui se pro­posent tout sim­ple­ment de s’installer sur des terres déjà occu­pées depuis des siècles pour y créer des colo­nies et en exploi­ter les richesses. Mais, elle inter­roge éga­le­ment sur la volonté d’ouverture face à ces nou­veaux arri­vants por­teurs d’un autre mode de pen­sée, de vie, un autre type de société et capables de tant de nui­sances.

C’est aussi une his­toire d’amours contra­riés car ils ne pour­ront jamais vivre ensemble. Il y a tant de contraintes, de peur de l’autre, des autres, d’incompréhension, de rigi­dité et de bêtise.

Tous les per­son­nages de l’histoire que raconte Patrick Prugne sont authen­tiques sauf le nar­ra­teur, le lieu­te­nant Oli­ver Pitt. La ren­contre entre John Smith et une jeune prin­cesse indienne a eu lieu. Mais ce qui est réel, aussi, c’est la façon dont cet aven­tu­rier avait l’art d’enjoliver le récit de ses équi­pées. Et sa ren­contre avec Poca­hon­tas n’échappe pas à la règle.

Tou­te­fois, la jeune prin­cesse avait un carac­tère affirmé que le scé­na­riste sou­ligne bien et son séjour à James­town a laissé un sou­ve­nir durable dans les mémoires. Il n’en faut pas plus pour que se construise une légende. Patrick Prugne s’approche au plus près des évé­ne­ments qui ont servi à la consti­tuer et à la faire vivre.

Aqua­rel­liste sans pareil, il met en images des planches gran­dioses, d’une beauté stu­pé­fiante. Il recons­ti­tue une Vir­gi­nie du XVIIe siècle avec des décors, des pay­sages remar­quables. Ses per­son­nages, faci­le­ment iden­ti­fiables, sont d’une belle tenue et leur ges­tuelle bien ren­due. Son héroïne est superbe tant dans son allure que dans ses expres­sions.

Un cahier gra­phique per­met de com­prendre ses recherches.

Un album indis­pen­sable pour décou­vrir la réa­lité bru­tale de ces colo­ni­sa­tions, les fon­de­ments d’une légende ser­vis par un éblouis­sante graphisme.

serge per­raud

Patrick Prugne (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Poca­hon­tas, Édi­tions Daniel Maghen, octobre 2022, 96 p. — 19,50 €.