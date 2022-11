Régis Debray, L’exil à domicile

Avec le temps

Les médi­ta­tions autour de sa chambre prouvent toute la sagesse — âge venant — de Régis Debray. Il ne cherche plus le vrai mais “l’ironie qui sert à quelque chose” (Bache­lard).

Il devient un nou­veau Socrate dans sa conver­sa­tion avec lui-même mais pous nous mettre sur la voie d’un savoir qui éloigne des cer­ti­tudes passées.

“Déchi­re­ments intel­lec­tuels, bis­billes poli­tiques, plans sur la comète (…), tout se fane inexo­ra­ble­ment avec les ans.” dit l’auteur. Il ne se prend pas tou­te­fois au piège de sa propre iro­nie. Car s’il pri­vi­lé­gie l’incertitude à la cer­ti­tude, il ne l’écrit jamais de manière sur­plom­bante — ce qui est une excel­lente posi­tion anti-sartrienne.

Debray apprend que le temps qui court et nous dépasse n’accentue pas for­cé­ment la déré­lic­tion. Au contraire.

Faisant le point, l’auteur évoque ce qui cir­cule et est en jeu quand s’approche la fin puisqu’elle est — hélas — le seul but. Pas ques­tion pour autant de se jeter la tête contre les murs : “il y a de bon­heur, en contre­point, à voir resur­gir, en bout de course (…) les héros de roman dont il nous est arrivé d’usurper l’identité dans notre for inté­rieur, parce qu’en nous prê­tant leur vie, ils nous ont rendu la nôtre presque digne d’avoir été vécue.”

Existe donc encore un tout va bien. Dans ce dépla­ce­ment réflexif d’un Debray phi­lo­so­phant de manière enjouée, l’ironie trouve la pointe la plus fine et c’est ce qui fait, avec l’âge, la classe d’un tel auteur ni Qui­chotte, ni Jacques le fata­liste mais sage en rien ombrageux.

jean-paul gavard-perret

Régis Debray, L’exil à domi­cile, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, 2022, 128 p. — 12,00 €.