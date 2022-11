Jean-Marc Rivière & Gabriel Andrade, Les Enquêtes de Machiavel — t.02 : “Le trésor des Médicis”

Quand la fièvre de l’or…

Tout humain, qu’il reste inconnu ou qu’il entre dans l’Histoire, a vécu une jeu­nesse. Il n’est pas devenu génie ou tyran dès sa nais­sance. C’est par­tant de ce prin­cipe que Jean-Marc Rivière dévoile les années de jeu­nesse du célé­bris­sime Machia­vel, l’auteur, entre autres, du Prince, une réfé­rence en matière de poli­tique depuis presque cinq siècles (1532).

D’abord employé aux écri­tures des Archives de Flo­rence, il se fait remar­quer et met un pied dans les cou­lisses du pou­voir en deve­nant l’assistant de Piero Sode­rini, un homme poli­tique influent.

En cette nuit de juillet 1499, un espion du com­mis­saire Ridolfo poi­gnarde un sol­dat sur les rem­parts pour quit­ter Pise assié­gée. Dans sa fuite, il est blessé mais par­vient à pré­ve­nir son chef qui part immé­dia­te­ment pour Flo­rence.

À Flo­rence, la même nuit, trois notables tentent d’élaborer la liste qui sera sou­mise au tirage au sort pour sié­ger au Conseil des Dix. La négo­cia­tion s’éternise. Une inter­ven­tion qui semble mal­adroite de Nic­coló Machia­vel, l’assistant de Sode­rini, ter­mine la séance.

Rêvant d’un repos bien mérité, ils doivent sur convo­ca­tion du Gon­fa­lo­nier retrou­ver le Com­mis­saire. Celui-ci a appris par son espion que les Pisans ont pu faire sor­tir une équipe pour retrou­ver le cœur du Magni­fique. Laurent de Médi­cis, après l’attentat des Pazzi, avait réuni une très grosse somme qu’il a cachée. Avant de mou­rir, il a laissé l’indice selon lequel ce tré­sor sera placé contre son cœur.

À Pise comme à Flo­rence, l’argent manque cruel­le­ment. Celui qui retrou­vera cette for­tune aura les moyens de vaincre. Et Sode­rini, mis­sionné pour retrou­ver le magot, charge Nic­coló de mettre la main dessus…

S’appuyant sur des situa­tions réelles et des per­son­nages authen­tiques, le scé­na­riste construit son récit comme un polar his­to­rique. Grand connais­seur de la Renais­sance ita­lienne, Jean-Marc Rivière pro­pose un récit tout à fait réa­liste des années d’apprentissage de Nico­las (Nicolló) Machia­vel, celui-ci se frot­tant aux arcanes de la poli­tique.

Mais, si la part d’histoire est four­nie, le polar ne perd pas ses droits et l’action est très pré­sente. Le héros doit se battre pour ne pas être tué et les péri­pé­ties mus­clées ne manquent pas.

C’est d’ailleurs très pro­bant avec la mise en images de Gabriel Andrade qui, avec un des­sin pré­cis, aca­dé­mique, met en scènes des luttes, des com­bats. S’il donne des per­son­nages bien cam­pés, res­sem­blants d’après les quelques tableaux, il brosse des décors superbes met­tant en valeur cette si belle cité flo­ren­tine et ses monu­ments emblé­ma­tiques.

Le tra­vail d’Elvire de Cock sur les cou­leurs est par­ti­cu­liè­re­ment réussi. Elle joue avec les teintes pour embel­lir les ambiances, faire res­sen­tir la nuit, l’éclairage par­ci­mo­nieux des intérieurs.

Cette seconde enquête, construite selon les règles du polar his­to­rique se lit avec grand inté­rêt pour l’intrigue, les per­son­nages mis en scène et pour l’évolution du héros.

serge per­raud

Jean-Marc Rivière (scé­na­rio), Gabriel Andrade (des­sin) & Elvire de Cock (cou­leurs), Les Enquêtes de Machia­vel - t.02 : Le tré­sor des Médi­cis, Glé­nat, coll. “24x32”, août 2022, 56 p. — 14,95 €.