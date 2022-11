Le menteur (Pierre Corneille / Marion Bierry)

À men­teur, men­teur et demi

On annonce un théâtre dans le théâtre, comme pour désa­mor­cer le pro­pos, à moins que ce ne soit pour en dyna­mi­ser l’argument. Un bel­lâtre se montre capable de trom­per tous ses ser­ments, d’affection, d’amitié, de piété filiale. Les comé­dies de Cor­neille sont peu connues ; elles appa­raissent plus légères que celles de Molière. Elles gagnent à être pré­sen­tées de façon redou­blée, en l’occurrence manié­riste.

Certes, le pro­pos est expli­cite ; il est donc bien­venu de le sur­li­gner par des arti­fices musi­caux. On appré­cie de voir les comé­diens mon­trer le jeu qu’ils jouent. Ils ont plai­sir, mani­fes­te­ment, à inter­pré­ter cette pièce, qui n’est sans doute pas la plus dif­fi­cile qu’ils aient jouée, mais qui reste agréable, de bon diver­tis­se­ment, dans laquelle ils s’engagent vivement.

Marion Bierry se fait un plai­sir de mon­ter la pièce dans un goût très XVIIIème siècle, par­semé de cou­plets de comé­die musi­cale, de mesures de music-hall, voire de paroles de chan­son à texte. Le public assiste à un spec­tacle plai­sant, enlevé, léger, applau­dis­sant entre les scènes, répon­dant à l’intention de la troupe de pré­sen­ter un moment de fan­tai­sie accom­pli.

Le jeu se duplique au cours du spec­tacle : alors qu’on s’attend à voir le fourbe confondu, Cor­neille s’applique à sou­li­gner les deux aspects de tout dis­cours. Démas­qué, l’artiste du men­songe se trouve à terme com­blé, mal­gré lui certes, mais lais­sant une ultime place à l’ambivalence.

On ne sau­rait trop recom­man­der cet amu­se­ment char­mant, en dépit de son aspect ini­tia­le­ment un peu transparent.

chris­tophe giolito



Le men­teur

de Pierre Corneille

mise en scène Marion Bierry

Avec Alexandre Bierry, Ben­ja­min Boyer ou Thierry Lavat, Brice Hil­lai­ret, Anne-Sophie Nal­lino, Serge Noël et Mathilde Riey.



Adap­ta­tion Marion Bierry ; décor Nico­las Sire ; cos­tumes Vir­gi­nie Hou­di­nière assis­tée de Laura Che­neau ; assis­tant à la mise en scène Denis Lemaître.

Au Théâtre de Poche-Montparnasse, 75 bd du Mont­par­nasse, 75006 Paris. Durée 1h40.

Du mardi au samedi 21h. Dimanche 15h, relâche excep­tion­nelle le 25 décembre.

01 45 44 50 21 (du lundi au samedi de 14h à 17h30) www.theatredepoche-montparnasse.com

Pro­duc­tion Théâtre de Poche-Montparnasse.