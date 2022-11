Stéphane Martelly & Claudia Brutus, Comme un trait. Le fil d’or et d’argent

Résis­tance

La jouis­sance est l’apanage de l’art et de la poé­sie. Mais pas n’importe laquelle. Sans elle, d’art, il n’y en a pas : rien que des chro­mos, des tracts et des caté­chismes. Mais cha­cun peut évi­dem­ment déci­der que, de l’art et de la poé­sie, il est pos­sible de s’en pas­ser.

Ce qui évi­dem­ment se jus­ti­fie sans peine, vu le rien que l’art et la poé­sie sont sou­vent. Mais rai­son de plus pour essayer, quand on s’en mêle, de faire qu’ils soient quand même un peu plus que ce néant dont se goberge au fil des jours la vie lit­té­raire et artistique

Stéphane Mar­telly et Clau­dia Bru­tus le prouvent dans les cin­quième et sixième fables de la pre­mière : “Comme un trait” et “Le fil d’or et d’argent”. Les deux créa­trices ins­crivent un réap­pren­tis­sage de la liberté en deux pans : d’une part, la ren­contre dou­lou­reuse avec l’institution sco­laire — ses contraintes, son ali­gne­ment ou dres­sage ; d’autre part, la pro­messe à une enfant qu’elle fran­chira les épreuves de la vie grâce à un fil d’or et d’argent.

Dans les deux cas, le motif de la ligne oscille entre la bar­rière et la tresse dan­sante, entre la règle droite et la courbe du désir que Clau­dia Bru­tus reprend à sa façon. Si bien que les deux femmes réin­ventent une langue pre­mière. Celle de la liberté à retrouver.

Créer pour elles, c’est faire autre chose qu’énoncer de la pen­sée jouée d’avance. Ce n’est pas répé­ter des thèses, échan­ger des infor­ma­tions, par­ta­ger quelques affects (déplo­ra­tions, colères), recher­cher une conni­vence idéo­lo­gique ou s’adresser quelques aimables signes de recon­nais­sance.

Ici, à l’inverse, rien à voir avec un pro­gramme décla­ra­tif, réa­lisé par des moyens for­mels dont le mieux serait qu’on ne les voit pas trop ou même qu’ils soient si dis­crets qu’on puisse faire comme si, de souci for­mel, il n’y en avait pas .

Au contraire, les deux femmes haï­tiennes d’origine ou de cœur avancent dans l’ouvert, en pre­nant le risque de l’apparition d’une jouis­sance impré­vue — la jouis­sance intel­lec­tuelle et sen­sible.

L’ostentation des moyens — une forme inouïe, exor­bi­tante de résis­tance — par elle-même pro­cure à celle ou celui qui regarde ou lit, d’autres pos­si­bi­li­tés d’éprouver le monde et invite du même coup à le vivre autre­ment — entre autres politiquement.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Mar­telly & Clau­dia Bru­tus, Comme un trait. Le fil d’or et d’argent, livre d’artiste, Mont­réal, novembre 2022, 60 p. CAN & US 30 $, EU 30,00 €.