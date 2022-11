Pierre et Gilles, Les Couleurs du Temps (exposition)

Amours

La tra­ver­sée du miroir (sou­vent nar­cis­sique) de Pierre et Gilles pos­sède un rap­port par­ti­cu­lier au lan­gage plas­tique. Par celui-ci, tout se passe. Les inter­pel­la­tions ico­no­gra­phiques montrent com­ment l’échange (amou­reux mais pas seule­ment) fonc­tionne selon divers registres depuis qua­rante ans.

Elles illus­trent aussi la per­cep­tion de l’autre, du dif­fé­rent. Tou­te­fois, cette nou­velle expo­si­tion se veut un rien (voire plus) his­to­rique, poli­tique et archi­viste. Pierre et Gilles deviennent des artistes enga­gés car avec Les cou­leurs du temps les por­traits, entre pein­ture et pho­to­gra­phie, dévoilent une vérité qui témoigne des contra­dic­tions de notre époque.

Existe une courte série en hom­mage à l’Ukraine. “La Liberté” ou “La Guerre du blé” mettent en scène avec pudeur de jeunes Ukrai­niens pleu­rant l’innocence et la paix per­dues. Face à eux, un auto­por­trait mas­qué des artistes posant accrou­pis invite à veiller ensemble un uni­vers en pleine déli­ques­cence.

Mais le contenu est bien plus large et garde une autre ambi­tion. Il met au pre­mier plan divers types de cor­se­tages au nom de refou­lés qui rede­viennent mon­naie cou­rante et contre les­quels les artistes luttent en trans­for­mant cer­taines don­nées immé­diates de l’inconscience sourde et rampante.

Les artistes réin­ter­prètent le monde lorsque l’amour (celui qui ne souffre pas de castes) est en jeu. Le sen­ti­ment com­plexe et poly­morphe n’est donc pas seule­ment mon­tré en images mais concepts jusqu’à émettre l’hypothèse d’“un nou­vel amour” comme disait Rim­baud et ce, pour chan­ger nos têtes.

jean-paul gavard-perret

Pierre et Gilles, Les Cou­leurs du Temps, Gale­rie Tem­plon, du 10 novembre au 24 décembre 2022.