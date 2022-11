Denis-Pierre Filippi & Silvio Camboni, Prima Spatia — t.01 : “L’Héritière”

Même dans l’espace rien n’est simple !

L’espace, par sa capa­cité à enflam­mer l’imagination, est un ter­rain fer­tile pour déve­lop­per des aven­tures toutes plus éton­nantes les unes que les autres. La guerre entre uni­vers extra­ter­restres est aussi pré­sente que celles entre nations sur la pla­nète Terre. Après Le Voyage extra­or­di­naire qui met­tait en scène deux enfants dans un uni­vers steam­punk, Denis-Pierre Filippi et Sil­vio Cam­boni partent aux confins de la galaxie.

Dif­fé­rents peuples coha­bitent qui pra­tiquent, comme acti­vité éco­no­mique, la chasse à des bêtes fabu­leuses. Mais comme sur Terre, le gibier a force d’être cap­turé, se fait plus rare. Celles qui sont encore vivantes le sont dans des endroits moins fré­quen­tés, où la navi­ga­tion spa­tiale est dangereuse.

lba, sur son asté­roïde privé, tente d’apprivoiser des créa­tures stel­laires, des ani­maux volants. Elle est déran­gée par ses parents appe­lant en holo. Face à sa mine ren­fro­gnée, ils lui demandent de prendre patience car elle est en sécu­rité où elle est. Son père tra­vaille à évi­ter un nou­veau Grand Conflit. Une alarme reten­tit. La lutte effi­cace de Cyll, sa gou­ver­nante, per­met une fuite en module. Mais celui-ci est har­ponné.

Des engins spa­tiaux traquent des créa­tures stel­laires car elles se négo­cient un bon prix pour l’élaboration de sérums nano­bios. Sur la Flèche, le quota de chasse n’est pas atteint. Aussi, quand ils se font voler une proie par le Sabre, l’animosité est forte.

Sur le Havre, après une bagarre évi­tée de jus­tesse par l’intervention de Houg, le méca­ni­cien de la Flèche au passé mys­té­rieux, la capi­taine du Sabre pro­pose une alliance pour tra­quer une proie excep­tion­nelle, repé­rée dans un espace dan­ge­reux. La chasse tourne au désastre. La Flèche per­çoit un signal de détresse. Le cais­son récu­péré contient Alba et Cyll, dis­pa­rues depuis trois mois.

Elles vont devoir trou­ver leur place dans cet équi­page. Mais quand Alba ose s’aventurer sans sca­phandre face à une créa­ture stel­laire, elle intrigue for­te­ment. Or…

Autour d’un équi­page à peu près soudé, le scé­na­riste intègre une héroïne, qui pos­sède des dons par­ti­cu­liers, dons qui pro­voquent des réac­tions inat­ten­dues, mais qui risque de mettre tout le groupe en grave dan­ger. Avec un récit dyna­mique, Filippi pro­pose un nou­vel uni­vers qui pos­sède de belles et nom­breuses qua­li­tés.

Sil­vio Cam­boni conti­nue sa fruc­tueuse col­la­bo­ra­tion avec Denis-Pierre Filippi. Une fois encore, avec son trait pré­cis, effi­cace, il donne à voir un bel uni­vers. Si la gale­rie de per­son­nages com­po­sée d’humanoïdes et d’extraterrestres est expli­cite et d’une belle variété, il stu­pé­fie par le cadre et les décors. Il fait preuve d’une ima­gi­na­tion fer­tile recons­ti­tuant, par exemple, sur une double page, un port flot­tant dans l’espace. On ne se lasse pas de le détailler, de repé­rer des points qui avaient échappé aux pré­cé­dents regards.

C’est à Fran­cesco Segala qu’il incombe la tâche de mettre des cou­leurs sur de telles planches. Il donne des cou­leurs lumi­neuses, ins­talle une variété de teintes écla­tantes dans l’espace, plus aus­tères dans les inté­rieurs, des évo­lu­tions chro­ma­tiques intenses.

Avec le pre­mier tome de cette nou­velle série, le duo de créa­teurs place la barre assez haute pour un récit nova­teur qui contient tous les ingré­dients d’aventures envoûtantes.

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Sil­vio Cam­boni (des­sin) & Fran­cesco Segala (cou­leurs), Prima Spa­tia — t.01 : L’Héritière, Vents d’Ouest coll. “24x32”, octobre 2022, 56 p. — 14,95 €.