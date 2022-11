Tactilisme – Marinetti à Genève (exposition)

L’avant– garde italienne

Le 20 jan­vier 1921, Filippo Tom­maso Mari­netti donne une confé­rence à Genève, dans le cadre de l’Exposition Inter­na­tio­nale d’Art Moderne. La confé­rence porte sur le Tac­ti­lisme, une nou­velle forme d’art. Elle “se pro­pose de don­ner au tact humain des plai­sirs de sug­ges­tion artis­tique aussi variés que ceux que nous éprou­vons à l’aide des yeux et des oreilles”, écrit Mari­netti.

Jusque-là, la kines­thé­sie était lar­ge­ment l’oubliée de l’art. Et afin d’appuyer sa démons­tra­tion, le créa­teur fait cir­cu­ler dans le public sa pre­mière “table tac­tile” : “Soudan-Paris”. Elle est réa­li­sée par sa com­pagne, l’artiste Bene­detta Cappa.

Cette planche de quelques déci­mètres car­rés condense les sen­sa­tions tac­tiles d’un voyage ima­gi­naire que Mari­netti décrit de la manière sui­vante : Soudan-Paris contient dans sa par­tie Sou­dan des valeurs tac­tiles rudes, grasses, rabo­teuses, piquantes, bru­lantes ; dans sa par­tie Mer des valeurs tac­tiles glis­santes, métal­liques, fraîches ; dans sa par­tie Paris des valeurs tac­tiles moel­leuses. Le tout appuyé par des maté­riaux sus­cep­tibles de pro­vo­quer de telles sensations.

Quelques jours plus tôt, Mari­netti a pré­senté sa confé­rence à Paris, où il est hué par les Dadaïstes (Tris­tan Tzara, Fran­cis Pica­bia et André Bre­ton en tête), qui dis­putent au Futu­risme la pri­mauté de l’avant-garde euro­péenne. Pica­bia fait ainsi remar­quer que Mari­netti n’est cer­tai­ne­ment pas l’inventeur du « tac­ti­lisme », puisqu’il a été pré­cédé par une sculp­trice amé­ri­caine, Clif­ford Williams, à laquelle Guillaume Apol­li­naire a consa­cré une confé­rence. Mais à celles de Paris et Genève s’ajouteront d’autres confé­rences en Ita­lie puis la publi­ca­tion du Mani­feste du Tac­ti­lisme. Mari­netti a pris le soin de col­lec­ter dans ses “Libroni” de nom­breux articles parus dans la presse inter­na­tio­nale à pro­pos de son invention.

Ces expé­riences tac­tiles connai­tront une for­tune artis­tique impor­tante à tra­vers des déve­lop­pe­ments d’artistes tels Bruno Munari et László Moholy-Nagy ou encore par la péda­gogue Maria Mon­tes­sori. A tra­vers une scé­no­gra­phie par­ti­cu­lière réa­li­sée par l’artiste Denis Savary, l’exposition du MAMCO explore les dif­fé­rentes facettes du pro­jet futu­riste et en pro­pose une tra­duc­tion contem­po­raine.

La pré­sen­ta­tion de docu­ments inédits per­met par ailleurs de reve­nir sur les cir­cons­tances pré­cises de l’Exposition Inter­na­tio­nale d’Art Moderne de Genève – un épi­sode impor­tant dans l’histoire des avant-gardes et qui demeure encore mal connu.

jean-paul gavard-perret

Tac­ti­lisme – Mari­netti à Genève, MAMCO, Genève, du 5 octobre 2022 au 29 jan­vier 2023.