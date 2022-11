Steve Berry & M.J. Rose, Le Musée secret

Un héri­tage n’est pas tou­jours heureux

Steve Berry déve­loppe une saga autour de Cot­ton Malone (seize romans au cherche midi), un ancien mili­taire, passé à la divi­sion Magel­lan diri­gée par Sté­pha­nie Nelle, une unité du dépar­te­ment de la Jus­tice des États-Unis. Il a pris du recul en repre­nant une librai­rie spé­cia­li­sée dans les livres rares à Copen­hague. Il n’intervient plus que comme vaca­taire à la demande de Sté­pha­nie.

Lors de ses aven­tures une jeune femme, au carac­tère bien trempé, coopé­rait à inter­valles régu­liers, une col­la­bo­ra­tion pas tou­jours facile qui a évo­lué vers une rela­tion amou­reuse. C’est cette jeune femme, qui approche de la qua­ran­taine, qui devient l’héroïne à part entière de la série que Steve Berry coécrit avec M.J. Rose. Les propres aven­tures de Cas­sio­pée Vitt ont com­mencé avec Le Manus­crit cathare publié au cherche-midi en 2021. Le Musée secret est le second épi­sode. C’est une richis­sime héri­tière qui vit en France, à Givors, où elle res­taure un châ­teau moyenâgeux.

Parce qu’elle découvre dans la presse le récit d’un vol auda­cieux d’œuvres d’art dans une villa en Pro­vence, elle s’inquiète de ses tableaux expo­sés dans la mai­son de son enfance en Espagne, où son père a réuni quinze chefs-d’œuvre. Bien qu’elle y séjourne peu sou­vent, elle ne s’est pas encore réso­lue à la vendre, tant de sou­ve­nirs heu­reux s’y rat­tachent.

Elle a pris rendez-vous avec Miguel Velez du Prado de Madrid, un ami de faculté, pour une exper­tise de cette col­lec­tion qu’elle sou­haite répar­tir entre le Prado et le Louvre. Après un exa­men atten­tif, l’expert, très gêné, lui dévoile que les tableaux sont faux. Elle s’insurge. Son père, très connais­seur, n’aurait jamais acheté des copies. Et pour­tant, il lui faut accep­ter ce fait, après d’autres exper­tises. Toutes les expli­ca­tions ne la satis­font pas. Elle s’en ouvre à l’avocate que son père avait char­gée de la suc­ces­sion. Celle-ci lui révèle que les ori­gi­naux sont en sûreté et elle lui remet une enve­loppe qui ne contient qu’une clé…

L’intrigue prin­ci­pale s’articule autour du vol des œuvres d’art par les nazis, les raz­zias qu’ils ont opé­rées, ou fait opé­rer, dans les musées d’Europe, dans les pro­prié­tés des per­sonnes qu’ils dépor­taient. Ces pra­tiques ont donné nais­sance à un mar­ché de l’art flo­ris­sant entre 1941 et 1944.

Steve Berry, qui voyage très régu­liè­re­ment en Europe pour ses repé­rages, vou­lait inclure depuis long­temps la prin­ci­pauté d’Andorre dans un de ses livres. Il a un attrait par­ti­cu­lier pour ce micro-Etat enserré dans les Pyré­nées, entre la France et l’Espagne. Si elle a su res­ter neutre pen­dant les nom­breux conflits qui ont secoué ses voi­sins, elle est deve­nue un para­dis fis­cal fort prisé. Il était donc loi­sible d’y ins­tal­ler une struc­ture per­met­tant de camou­fler aux yeux du monde ce que les plus for­tu­nés veulent cacher.

Les auteurs évoquent les tableaux célèbres, la pra­tique cou­rante de la copie et détaillent quelques moyens de la déter­mi­ner par rap­port à l’original. Mais l’univers des œuvres d’art, avec les requins qui y four­millent, n’est pas sans dan­gers. Cas­sio­pée, qui aime être sur le fil du rasoir, va en faire l’expérience.

Ce roman offre de belles décou­vertes avec une intrigue plai­sante à suivre dans un domaine où le com­mun des mor­tels ne met pas les pieds.

serge per­raud

Steve Berry & M.J. Rose, Le Musée secret (The House of Long Ago, A cas­sio­peia Vitt Adven­ture), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz, le cherche midi, coll. “Thril­lers”, octobre 2022, 192 p. – 16,50 €.